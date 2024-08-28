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Кубок Германии
Карл Цейсс Йена
28.08.2024 19:00 – FT 0 : 1
Байер
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Германия
28 августа 2024, 22:29 | Обновлено 28 августа 2024, 22:41
337
0

Байер в Кубке забил лишь один гол клубу 4-го дивизиона. Украинец – в запасе

Гол Хофманна в ворота Карл-Цейс Йена принес Байеру путевку в 1/16 финала

28 августа 2024, 22:29 | Обновлено 28 августа 2024, 22:41
337
0
Байер в Кубке забил лишь один гол клубу 4-го дивизиона. Украинец – в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Йонас Хофманн

Вечером 28 августа состоялся последний матч стадии 1/32 финала Кубка Германии.

Чемпион Германии Байер из Леверкузена в кубковом матче забил лишь один гол клубу 4-го дивизиона.

Гол Йонаса Хофманна в ворота Карл-Цейс Йена принес Байеру путевку в 1/16 финала.

17-летний украинский форвард Артем Степанов впервые попал в заявку Байера, но весь матч оставался в резерве.

Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.

Кубок Германии

1/32 финала, 28 августа

Карл Цейсс Йена – Байер Леверкузен – 0:1

Гол: Йонас Хофманн, 52

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
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Кубок Германии по футболу Байер Йонас Хофманн Артем Степанов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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