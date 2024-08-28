Байер в Кубке забил лишь один гол клубу 4-го дивизиона. Украинец – в запасе
Гол Хофманна в ворота Карл-Цейс Йена принес Байеру путевку в 1/16 финала
Вечером 28 августа состоялся последний матч стадии 1/32 финала Кубка Германии.
Чемпион Германии Байер из Леверкузена в кубковом матче забил лишь один гол клубу 4-го дивизиона.
Гол Йонаса Хофманна в ворота Карл-Цейс Йена принес Байеру путевку в 1/16 финала.
17-летний украинский форвард Артем Степанов впервые попал в заявку Байера, но весь матч оставался в резерве.
Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.
Кубок Германии
1/32 финала, 28 августа
Карл Цейсс Йена – Байер Леверкузен – 0:1
Гол: Йонас Хофманн, 52
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