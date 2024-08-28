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Германия
28 августа 2024, 19:40 |
807
0

Будет большой дебют? Украинец впервые попал в заявку Байера на матч

Артем Степанов может дебютировать за основную команду чемпиона Германии

28 августа 2024, 19:40 |
807
0
Будет большой дебют? Украинец впервые попал в заявку Байера на матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Сегодня, 28 августа, проходит матч 1/32 финала Кубка Германии. Матч начался в 19:00 по Киеву.

Клуб «Йена» принимает на домашнем поле чемпиона Германии и обладателя национального кубка леверкузенский «Байер».

Впервые в заявку на матч основной команды «Байера» попал украинский нападающий Артем Степанов. Украинец будет иметь шанс дебютировать за взрослую команду «фармацевтов».

В прошлом сезоне Степанов выиграл первый чемпионский титул в системе «Байера».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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