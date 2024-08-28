Будет большой дебют? Украинец впервые попал в заявку Байера на матч

Сегодня, 28 августа, проходит матч 1/32 финала Кубка Германии. Матч начался в 19:00 по Киеву.

Клуб «Йена» принимает на домашнем поле чемпиона Германии и обладателя национального кубка леверкузенский «Байер».

Впервые в заявку на матч основной команды «Байера» попал украинский нападающий Артем Степанов. Украинец будет иметь шанс дебютировать за взрослую команду «фармацевтов».

В прошлом сезоне Степанов выиграл первый чемпионский титул в системе «Байера».