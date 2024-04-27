Украинский легионер выиграл первый чемпионский титул с Байером

16-летний нападающий юношеской команды немецкого «Байера» Артем Степанов выиграл свой первый трофей за леверкузенский клуб.

«Байер» U-17 стал триумфатором западной зоны Бундеслиги U-17, победив в решающем матче сверстников из «Рот-Вайсс Эссена» (3:0).

«Байер» U-17 в турнирной таблице опередил ровесников из дортмундской «Боруссии» на два очка.

В этом сезоне Артем Степанов провел за «Байер» U-17 22 матча, забил 17 голов и отдал один ассист.

Ранее Степанов провел тренировку со взрослой командой «Байера».

Турнирная таблица западной зоны Бундеслиги U-17