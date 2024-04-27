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Германия
27 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:53
899
0

Украинский легионер выиграл первый чемпионский титул с Байером

Артем Степанов выиграл с «фармацевтами» западную зону Бундеслиги U-17

27 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:53
899
0
Украинский легионер выиграл первый чемпионский титул с Байером
Личный архив Артема Степанова

16-летний нападающий юношеской команды немецкого «Байера» Артем Степанов выиграл свой первый трофей за леверкузенский клуб.

«Байер» U-17 стал триумфатором западной зоны Бундеслиги U-17, победив в решающем матче сверстников из «Рот-Вайсс Эссена» (3:0).

«Байер» U-17 в турнирной таблице опередил ровесников из дортмундской «Боруссии» на два очка.

В этом сезоне Артем Степанов провел за «Байер» U-17 22 матча, забил 17 голов и отдал один ассист.

Ранее Степанов провел тренировку со взрослой командой «Байера».

Турнирная таблица западной зоны Бундеслиги U-17

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Артем Степанов Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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