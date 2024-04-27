Украинский легионер выиграл первый чемпионский титул с Байером
Артем Степанов выиграл с «фармацевтами» западную зону Бундеслиги U-17
16-летний нападающий юношеской команды немецкого «Байера» Артем Степанов выиграл свой первый трофей за леверкузенский клуб.
«Байер» U-17 стал триумфатором западной зоны Бундеслиги U-17, победив в решающем матче сверстников из «Рот-Вайсс Эссена» (3:0).
«Байер» U-17 в турнирной таблице опередил ровесников из дортмундской «Боруссии» на два очка.
В этом сезоне Артем Степанов провел за «Байер» U-17 22 матча, забил 17 голов и отдал один ассист.
Ранее Степанов провел тренировку со взрослой командой «Байера».
Турнирная таблица западной зоны Бундеслиги U-17
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