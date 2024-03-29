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  4. ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Германия
29 марта 2024, 13:49 |
1002
0

ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера

Артем Степанов уже не впервые вовлечен в тренировочный процесс первой команды

29 марта 2024, 13:49 |
1002
0
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Instagram. Артем Степанов (слева)

Украинский нападающий юношеской команды «Байера» Артем Степанов провел тренировку вместе с основой леверкузенского клуба. Об этом свидетельствуют фотографию в его Instagram.

Интересно, что это уже не первый опыт совместной тренировки с игроками лидера Бундеслиги для 16-летнего футболиста. Ранее он сам рассказывал, что Хаби Алонсо привлек его к тренировочному процессу «Байера» и даже дал сыграть в товарищеском матче.

В этом сезоне Артем Степанов провел 19 матчей в чемпионате Германии U-17, отметившись 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с «Байером» действует до лета 2027 года.

ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера

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Артем Степанов Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу тренировка фото
Источник Sport.ua
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