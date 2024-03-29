ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
Артем Степанов уже не впервые вовлечен в тренировочный процесс первой команды
Украинский нападающий юношеской команды «Байера» Артем Степанов провел тренировку вместе с основой леверкузенского клуба. Об этом свидетельствуют фотографию в его Instagram.
Интересно, что это уже не первый опыт совместной тренировки с игроками лидера Бундеслиги для 16-летнего футболиста. Ранее он сам рассказывал, что Хаби Алонсо привлек его к тренировочному процессу «Байера» и даже дал сыграть в товарищеском матче.
В этом сезоне Артем Степанов провел 19 матчей в чемпионате Германии U-17, отметившись 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Его контракт с «Байером» действует до лета 2027 года.
ФОТО. Украинский нападающий тренируется с основой Байера
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