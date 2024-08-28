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Кубок Германии
Пройссен
27.08.2024 21:45 – FT 0 : 5
Штутгарт
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Германия
28 августа 2024, 01:43 | Обновлено 28 августа 2024, 02:01
38
0

Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику в Кубке Германии

Команда Пройссен Мюнстер ничего не сумла противопоставить участнику ЛЧ

28 августа 2024, 01:43 | Обновлено 28 августа 2024, 02:01
38
0
Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику в Кубке Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.

Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику. Команда-новичок Второй Бундеслиги Пройссен Мюнстер ничего не сумела противопоставить будущему участнику Лиги чемпионов, и швабы вышли в 1/16 финала.

Оставшийся матча этой стадии пройдет 28 августа, когда встретятся Карл Цейсс и Байер.

Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.

Кубок Германии

1/32 финала, 27 августа

Пройссен Мюнстер – Штутгарт – 0:5

Голы: Штиллер, 7, Демирович, 15, Штенцель, 35, Вольтемаде, 72, Каразор, 80 (пен)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

80’
ГОЛ ! С пенальти забил Атакан Каразор (Штутгарт).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Штутгарт).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Штенцель (Штутгарт).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Штутгарт).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ангело Штиллер (Штутгарт).
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Кубок Германии по футболу Штутгарт Эрмедин Демирович видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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