Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику в Кубке Германии

Вечером 27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.

Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику. Команда-новичок Второй Бундеслиги Пройссен Мюнстер ничего не сумела противопоставить будущему участнику Лиги чемпионов, и швабы вышли в 1/16 финала.

Оставшийся матча этой стадии пройдет 28 августа, когда встретятся Карл Цейсс и Байер.

Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.

Кубок Германии

1/32 финала, 27 августа

Пройссен Мюнстер – Штутгарт – 0:5

Голы: Штиллер, 7, Демирович, 15, Штенцель, 35, Вольтемаде, 72, Каразор, 80 (пен)

Видео голов и обзор матча

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