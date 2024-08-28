Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику в Кубке Германии
Команда Пройссен Мюнстер ничего не сумла противопоставить участнику ЛЧ
Вечером 27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии.
Штутгарт отгрузил 5 мячей сопернику. Команда-новичок Второй Бундеслиги Пройссен Мюнстер ничего не сумела противопоставить будущему участнику Лиги чемпионов, и швабы вышли в 1/16 финала.
Оставшийся матча этой стадии пройдет 28 августа, когда встретятся Карл Цейсс и Байер.
Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.
Кубок Германии
1/32 финала, 27 августа
Пройссен Мюнстер – Штутгарт – 0:5
Голы: Штиллер, 7, Демирович, 15, Штенцель, 35, Вольтемаде, 72, Каразор, 80 (пен)
Видео голов и обзор матча
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