Кубок Германии. Битва Айнтрахтов. В 1/16 финала вышли Вердер и Вольфсбург

Вечером 19 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

В битве двух Айнтрахтов выиграла команда из Франкфурта (4:1).

Вердер и Вольфсбург также вышли в 1/16 финала.

Оставшиеся два матча стадии пройдут 27 августа (Пройссен – Штутгарт) и 28 августа (Карл Цейсс – Байер).

Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.

Кубок Германии

1/32 финала, 19 августа

Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:3

Голы: Рориг, 70 – Торр, 32, 37, 55

Кикерс Оффенбах – Магдебург – 2:1

Голы: Зорге, 31, Мустафа, 74 – Карс, 54

Кобленц – Вольфсбург – 0:1

Гол: Виммер, 15

Айнтрахт Брауншвейг – Айнтрахт Франкфурт – 1:4

Голы: Сабо, 89 – Шаиби, 52, Экитике, 56, 61, Матанович, 88

Результаты 1-го раунда

Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:3

Кикерс Оффенбах – Магдебург – 2:1

Кобленц – Вольфсбург – 0:1

Айнтрахт Брауншвейг – Айнтрахт Франкфурт – 1:4