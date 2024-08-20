Кубок Германии. Битва Айнтрахтов. В 1/16 финала вышли Вердер и Вольфсбург
Вечером 19 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии
Вечером 19 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.
В битве двух Айнтрахтов выиграла команда из Франкфурта (4:1).
Вердер и Вольфсбург также вышли в 1/16 финала.
Оставшиеся два матча стадии пройдут 27 августа (Пройссен – Штутгарт) и 28 августа (Карл Цейсс – Байер).
Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.
Кубок Германии
1/32 финала, 19 августа
Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:3
Голы: Рориг, 70 – Торр, 32, 37, 55
Кикерс Оффенбах – Магдебург – 2:1
Голы: Зорге, 31, Мустафа, 74 – Карс, 54
Кобленц – Вольфсбург – 0:1
Гол: Виммер, 15
Айнтрахт Брауншвейг – Айнтрахт Франкфурт – 1:4
Голы: Сабо, 89 – Шаиби, 52, Экитике, 56, 61, Матанович, 88
Результаты 1-го раунда
Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:3
Кикерс Оффенбах – Магдебург – 2:1
Кобленц – Вольфсбург – 0:1
Айнтрахт Брауншвейг – Айнтрахт Франкфурт – 1:4
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