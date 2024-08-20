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Германия
20 августа 2024, 10:55 | Обновлено 20 августа 2024, 11:10
159
0

Кубок Германии. Битва Айнтрахтов. В 1/16 финала вышли Вердер и Вольфсбург

Вечером 19 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии

20 августа 2024, 10:55 | Обновлено 20 августа 2024, 11:10
159
0
Кубок Германии. Битва Айнтрахтов. В 1/16 финала вышли Вердер и Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

В битве двух Айнтрахтов выиграла команда из Франкфурта (4:1).

Вердер и Вольфсбург также вышли в 1/16 финала.

Оставшиеся два матча стадии пройдут 27 августа (Пройссен – Штутгарт) и 28 августа (Карл Цейсс – Байер).

Жеребьевка следующего раунда состоится 1 сентября.

Кубок Германии

1/32 финала, 19 августа

Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:3

Голы: Рориг, 70 – Торр, 32, 37, 55

Кикерс Оффенбах – Магдебург – 2:1

Голы: Зорге, 31, Мустафа, 74 – Карс, 54

Кобленц – Вольфсбург – 0:1

Гол: Виммер, 15

Айнтрахт Брауншвейг – Айнтрахт Франкфурт – 1:4

Голы: Сабо, 89 – Шаиби, 52, Экитике, 56, 61, Матанович, 88

Результаты 1-го раунда

Энерги Коттбус – Вердер Бремен – 1:3

Кикерс Оффенбах – Магдебург – 2:1

Кобленц – Вольфсбург – 0:1

Айнтрахт Брауншвейг – Айнтрахт Франкфурт – 1:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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