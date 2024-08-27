US Open27 августа 2024, 21:20 |
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Первый день US Open 2024 установил рекорд посещаемости турнира
В первый день на корте побывало почти 75 тысяч человек
27 августа 2024, 21:20 |
126
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26 августа, в день открытия Открытого чемпионата США 2024 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг собралось самое большое количество зрителей за всю историю турнира: 74 641 человек.
Дневная сессия, собравшая 42 886 зрителей, стала второй по посещаемости в истории.
Ночная сессия, собравшая 31 775 зрителей, установила рекорд.
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