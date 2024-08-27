Первый день US Open 2024 установил рекорд посещаемости турнира

26 августа, в день открытия Открытого чемпионата США 2024 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг собралось самое большое количество зрителей за всю историю турнира: 74 641 человек.

Дневная сессия, собравшая 42 886 зрителей, стала второй по посещаемости в истории.

Ночная сессия, собравшая 31 775 зрителей, установила рекорд.