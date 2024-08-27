Японца увезли с корта в инвалидной коляске после матча на US Open

Йошихито Нишиока не смог доиграть матч первого раунда на US Open против Миомира Кецмановича – 6:7(2), 6:2, 7:5, 5:7, 0:1.

В пятом сете японский теннисист упал на корт из-за судорог и не смог продолжить поединок.

«У меня уже были судороги при счете 3:3 в четвертом сете, а при 5:4 уже не мог подавать.

В решающем сете при 0:1 судороги в пояснице стали сильнее, чем в ногах, и я не мог встать. Потом свело и ноги. У меня были повторяющиеся спазмы в лопатках, бедрах и боках.

По дороге у меня были проблемы с дыханием, но с помощью бригады меня посадили в инвалидную коляску (я просил носилки, но их не принесли) и увезли, в процессе мне все еще было плохо. Судороги не прекращались около часа, но сейчас утихли. У меня сильно болит все тело, поэтому я планирую пропустить парный турнир и вернуться в Японию», – рассказал после матча Нишиока.