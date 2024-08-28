Турнирная таблица чемпионата Франции. Четыре команды идут без потерь

В уик-энд состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.

Четыре команды идут без потерь: ПСЖ, Лилль, Монако и Ланс набрали 6 очков из 6.

Лига 1. 2-й тур

23.08. 21:45. ПСЖ – Монпелье – 6:0

24.08. 18:00. Лион – Монако – 0:2

24.08. 20:00. Лилль – Анже – 2:0

24.08. 22:00. Сент-Этьен – Гавр – 0:2

25.08. 16:00. Ланс – Брест – 2:0

25.08. 18:00. Страсбург – Ренн – 3:1

25.08. 18:00. Ницца – Тулуза – 1:1

25.08. 18:00. Нант – Осер – 2:0

25.08. 21:45. Марсель – Реймс – 2:2

Турнирная таблица

25.08. 16:00. Ланс – Брест – 2:0

25.08. 18:00. Страсбург – Ренн – 3:1

25.08. 18:00. Ницца – Тулуза – 1:1

25.08. 18:00. Нант – Осер – 2:0

25.08. 21:45. Марсель – Реймс – 2:2