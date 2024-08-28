Франция28 августа 2024, 04:31 | Обновлено 28 августа 2024, 05:53
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Турнирная таблица чемпионата Франции. Четыре команды идут без потерь
ПСЖ, Лилль, Монако и Ланс набрали 6 очков из 6
28 августа 2024, 04:31 | Обновлено 28 августа 2024, 05:53
53
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В уик-энд состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.
Четыре команды идут без потерь: ПСЖ, Лилль, Монако и Ланс набрали 6 очков из 6.
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Лига 1. 2-й тур
- 23.08. 21:45. ПСЖ – Монпелье – 6:0
- 24.08. 18:00. Лион – Монако – 0:2
- 24.08. 20:00. Лилль – Анже – 2:0
- 24.08. 22:00. Сент-Этьен – Гавр – 0:2
- 25.08. 16:00. Ланс – Брест – 2:0
- 25.08. 18:00. Страсбург – Ренн – 3:1
- 25.08. 18:00. Ницца – Тулуза – 1:1
- 25.08. 18:00. Нант – Осер – 2:0
- 25.08. 21:45. Марсель – Реймс – 2:2
Турнирная таблица
25.08. 16:00. Ланс – Брест – 2:0
25.08. 18:00. Страсбург – Ренн – 3:1
25.08. 18:00. Ницца – Тулуза – 1:1
25.08. 18:00. Нант – Осер – 2:0
25.08. 21:45. Марсель – Реймс – 2:2
События матча
87’
ГОЛ ! Автогол забил Кристофер Ву (Ренн).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Страсбург).
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