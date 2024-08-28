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Чемпионат Франции
Страсбург
25.08.2024 18:00 – FT 3 : 1
Ренн
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Франция
28 августа 2024, 04:31 | Обновлено 28 августа 2024, 05:53
53
0

Турнирная таблица чемпионата Франции. Четыре команды идут без потерь

ПСЖ, Лилль, Монако и Ланс набрали 6 очков из 6

28 августа 2024, 04:31 | Обновлено 28 августа 2024, 05:53
53
0
Турнирная таблица чемпионата Франции. Четыре команды идут без потерь
Getty Images/Global Images Ukraine

В уик-энд состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.

Четыре команды идут без потерь: ПСЖ, Лилль, Монако и Ланс набрали 6 очков из 6.

Лига 1. 2-й тур

  • 23.08. 21:45. ПСЖ – Монпелье – 6:0
  • 24.08. 18:00. Лион – Монако – 0:2
  • 24.08. 20:00. Лилль – Анже – 2:0
  • 24.08. 22:00. Сент-Этьен – Гавр – 0:2
  • 25.08. 16:00. Ланс – Брест – 2:0
  • 25.08. 18:00. Страсбург – Ренн – 3:1
  • 25.08. 18:00. Ницца – Тулуза – 1:1
  • 25.08. 18:00. Нант – Осер – 2:0
  • 25.08. 21:45. Марсель – Реймс – 2:2

Турнирная таблица

25.08. 16:00. Ланс – Брест – 2:0

25.08. 18:00. Страсбург – Ренн – 3:1

25.08. 18:00. Ницца – Тулуза – 1:1

25.08. 18:00. Нант – Осер – 2:0

25.08. 21:45. Марсель – Реймс – 2:2

События матча

87’
ГОЛ ! Автогол забил Кристофер Ву (Ренн).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэль Эмегха (Страсбург).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сантос (Страсбург).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) статистические расклады ПСЖ Лилль Монако Ланс Марсель Страсбург Нант Ренн Гавр Осер Тулуза Ницца Реймс Монпелье Сент-Этьен Анже Лион Брест (Франция) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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