Лига 1. Лион уступил Монако, победы Лилля и Сент-Этьена

Завершились три матча чемпионата Франции. В рамках второго тура победы со счетом 2:0 одержали «Монако» и «Лилль», победив соответственно «Лион» и «Анже», а «Сент-Этьен» с таким же счетом уступил «Гавру».

Чемпионат Франции. 2 тур

Лион – Монако – 0:2

Голы: Бен-Сегир, 65, Камара, 80

Лилль – Анже – 2:0

Голы: Менье, 34, Байо, 90+5

Сент-Этьен – Гавр – 0:2

Голы: Туре, 57, пен, Санганте, 67

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