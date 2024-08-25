24.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
Франция25 августа 2024, 03:00 | Обновлено 25 августа 2024, 03:08
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Лига 1. Лион уступил Монако, победы Лилля и Сент-Этьена
Состоялись три матча чемпионата Франции
25 августа 2024, 03:00 | Обновлено 25 августа 2024, 03:08
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Завершились три матча чемпионата Франции. В рамках второго тура победы со счетом 2:0 одержали «Монако» и «Лилль», победив соответственно «Лион» и «Анже», а «Сент-Этьен» с таким же счетом уступил «Гавру».
Чемпионат Франции. 2 тур
Лион – Монако – 0:2
Голы: Бен-Сегир, 65, Камара, 80
Лилль – Анже – 2:0
Голы: Менье, 34, Байо, 90+5
Сент-Этьен – Гавр – 0:2
Голы: Туре, 57, пен, Санганте, 67
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Arouna Sangante (Гавр).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулай Туре (Гавр).
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