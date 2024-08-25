Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига 1. Лион уступил Монако, победы Лилля и Сент-Этьена
Чемпионат Франции
Сент-Этьен
24.08.2024 22:00 – FT 0 : 2
Гавр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
25 августа 2024, 03:00 | Обновлено 25 августа 2024, 03:08
19
0

Лига 1. Лион уступил Монако, победы Лилля и Сент-Этьена

Состоялись три матча чемпионата Франции

25 августа 2024, 03:00 | Обновлено 25 августа 2024, 03:08
19
0
Лига 1. Лион уступил Монако, победы Лилля и Сент-Этьена
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились три матча чемпионата Франции. В рамках второго тура победы со счетом 2:0 одержали «Монако» и «Лилль», победив соответственно «Лион» и «Анже», а «Сент-Этьен» с таким же счетом уступил «Гавру».

Чемпионат Франции. 2 тур

Лион – Монако – 0:2

Голы: Бен-Сегир, 65, Камара, 80

Лилль – Анже – 2:0

Голы: Менье, 34, Байо, 90+5

Сент-Этьен – Гавр – 0:2

Голы: Туре, 57, пен, Санганте, 67

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Arouna Sangante (Гавр).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулай Туре (Гавр).
По теме:
Вторая лига. Вильхивцы разгромили Реал Фарму и возглавили таблицу
Боруссия Д – Айнтрахт – 2:0. Дубль джокера. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ипсвич – 4:1. Хет-трик Холанда. Видео голов и обзор матча
Лион Монако Лилль Анже Сент-Этьен Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Бокс | 24 августа 2024, 08:46 52
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины

Дмитрий Митрофанов считает, что на самом деле флаг Украины желто-голубой

Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Теннис | 24 августа 2024, 10:55 3
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей

Линда Носкова сразится за титул против Лулу Сан

Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Футбол | 24.08.2024, 14:56
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Футбол | 25.08.2024, 01:22
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник
Футбол | 24.08.2024, 23:59
Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник
Дженоа обыграл Монцу. Малиновский вышел на замену и получил горчичник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 6
Футбол
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
Украина разгромила Кубу в турнире по футзалу. Впереди – финал с Португалией
23.08.2024, 23:59 4
Футзал
US Open 2024 потерял топовую теннисистку
US Open 2024 потерял топовую теннисистку
23.08.2024, 08:22 2
Теннис
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
23.08.2024, 07:07 2
Футбол
Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
23.08.2024, 18:49 2
Теннис
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем