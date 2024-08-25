Другие новости25 августа 2024, 09:17 | Обновлено 25 августа 2024, 09:24
929
2
Назван лучший стадион Европы согласно 6 критериям. Он – в Германии
Арена «Сигнал Идуна Парк» возглавила рейтинг
25 августа 2024, 09:17 | Обновлено 25 августа 2024, 09:24
929
2
Издание Give me Sport опубликовало рейтинг лучших футбольных стадионов Европы.
Сообщается, что был проведен анализ 50 европейских арен, по результатам чего была определена десятка лучших стадионов.
Критериями оценки стали:
- вместимость стадиона (чем больше, тем лучше);
- среднюю цену билета (чем ниже, тем лучше);
- стоимость одного бокала пива (чем ниже, тем лучше);
- удобство доступа на общественном транспорте;
- доступность для людей с ограниченными возможностями (туалеты, лифты, пандусы, места для инвалидных колясок и т.д.);
- онлайн-обзоры (включая рейтинги Google).
В топ-10 лучших стадионов Европы вошли:
- «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);
- «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания);
- «Камп Ноу» (Барселона, Испания);
- «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия);
- «Сан-Сиро» (Милан, Италия);
- «Эмирейтс Стэдиум» (Лондон, Англия);
- «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия);
- «Уэмбли (Лондон, Англия);
- «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция);
- «Кроук Парк» (Дублин, Ирландия).
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