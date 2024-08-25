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25 августа 2024, 09:17 | Обновлено 25 августа 2024, 09:24
929
2

Назван лучший стадион Европы согласно 6 критериям. Он – в Германии

Арена «Сигнал Идуна Парк» возглавила рейтинг

25 августа 2024, 09:17 | Обновлено 25 августа 2024, 09:24
929
2
Назван лучший стадион Европы согласно 6 критериям. Он – в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Give me Sport опубликовало рейтинг лучших футбольных стадионов Европы.

Сообщается, что был проведен анализ 50 европейских арен, по результатам чего была определена десятка лучших стадионов.

Критериями оценки стали:

  • вместимость стадиона (чем больше, тем лучше);
  • среднюю цену билета (чем ниже, тем лучше);
  • стоимость одного бокала пива (чем ниже, тем лучше);
  • удобство доступа на общественном транспорте;
  • доступность для людей с ограниченными возможностями (туалеты, лифты, пандусы, места для инвалидных колясок и т.д.);
  • онлайн-обзоры (включая рейтинги Google).

В топ-10 лучших стадионов Европы вошли:

  1. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия);
  2. «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания);
  3. «Камп Ноу» (Барселона, Испания);
  4. «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия);
  5. «Сан-Сиро» (Милан, Италия);
  6. «Эмирейтс Стэдиум» (Лондон, Англия);
  7. «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия);
  8. «Уэмбли (Лондон, Англия);
  9. «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция);
  10. «Кроук Парк» (Дублин, Ирландия).
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Юрій Остроумов Источник: Give me Sport
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Gargantua81
а новый стадион Атлетико?
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