Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию

Состоялся центральный матч 28-го тура Бундеслиги, в котором сражались «Боруссия Д» и «Штутгарт», которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

«Швабы» на выезде сумели переиграть «шмелей», догнали в турнирной таблице оступившуюся «Баварию» и оторвались от 4-го места на 7 очков.

Чемпионат Германии. 28-й тур

«Боруссия Д» – «Штутгарт» – 0:1

Гол: Гирасси (64).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Отметим, что фанаты «Боруссии Д» сегодня праздновали 50-летие арены «Сигнал Идуна Парк».