06.04.2024 19:30 – FT 0 : 1
Германия06 апреля 2024, 21:32 |
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Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию
«Швабы» солидно оторвались от четвертого места, испортив праздник хозяевам
06 апреля 2024, 21:32 |
82
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Состоялся центральный матч 28-го тура Бундеслиги, в котором сражались «Боруссия Д» и «Штутгарт», которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
«Швабы» на выезде сумели переиграть «шмелей», догнали в турнирной таблице оступившуюся «Баварию» и оторвались от 4-го места на 7 очков.
Чемпионат Германии. 28-й тур
«Боруссия Д» – «Штутгарт» – 0:1
Гол: Гирасси (64).
Отметим, что фанаты «Боруссии Д» сегодня праздновали 50-летие арены «Сигнал Идуна Парк».
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