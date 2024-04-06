Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию
Чемпионат Германии
Боруссия Д
06.04.2024 19:30 – FT 0 : 1
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
06 апреля 2024, 21:32 |
82
0

Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию

«Швабы» солидно оторвались от четвертого места, испортив праздник хозяевам

06 апреля 2024, 21:32 |
82
0
Штутгарт минимально обыграл Боруссию в Дортмунде и догнал Баварию
ФК Боруссия Дортмунд

Состоялся центральный матч 28-го тура Бундеслиги, в котором сражались «Боруссия Д» и «Штутгарт», которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

«Швабы» на выезде сумели переиграть «шмелей», догнали в турнирной таблице оступившуюся «Баварию» и оторвались от 4-го места на 7 очков.

Чемпионат Германии. 28-й тур

«Боруссия Д» – «Штутгарт» – 0:1
Гол: Гирасси (64).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Отметим, что фанаты «Боруссии Д» сегодня праздновали 50-летие арены «Сигнал Идуна Парк».

По теме:
Хайденхайм – Бавария – 3:2. Очередной провал мюнхенцев. Обзор матча
Два великих испанца. Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге
Боруссия Дортмунд не собирается выкупать Санчо у Манчестер Юнайтед
чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд Штутгарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Теннис | 06 апреля 2024, 06:15 3
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне
Киченок в матче-триллере одолели первых сеяных и вышли в финал в Чарльстоне

Людмила и Надежда сумели обыграть Мелихар и Перес в трех сетах за 2 часа и 12 минут

Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Другие виды | 06 апреля 2024, 04:55 2
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?
Таблицы отбора к ЧЕ-2024. Что нужно Украине в решающем матче со Словакией?

Сине-желтых устроит даже поражение с разницей не более 5 мячей

Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Бокс | 06.04.2024, 13:30
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Большая сумма. Известно, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за мегабой
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 06.04.2024, 08:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил
Футбол | 06.04.2024, 19:14
ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил
ВИДЕО. Фаны Борнмута поют песни в честь Забарного, Илья ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
ВИДЕО. Реал смакует суперсейв Лунина на тренировке накануне игры с Ман Сити
05.04.2024, 21:06
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 9
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 8
Футбол
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 18
Теннис
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 49
Футбол
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
06.04.2024, 08:05 3
Теннис
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем