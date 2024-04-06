Новичок шокировал Баварию, Байер близок к чемпионскому титулу
Мюнхенская команда снова потеряла очки
Состоялся ряд матчей очередного тура Бундеслиги, а Байер продолжает приближаться к своему долгожданному чемпионскому титулу. Команда Хаби Алонсо обыграла Унион благодаря голу Вирца с пенальти.
А вот единственный конкурент Леверкузена в битве за титул Бавария неожиданно проиграла новичку сезона Хайденхайму 2:3, хотя вела в счете 2:0. Хайденхайм оформил три гола во втором тайме.
Теперь команда Хаби Алонсо опережает Баварию на 16 очков, а до конца сезона Бундеслиги осталось провести шесть туров. Сегодня вечером мюнхенцев может догнать Штутгарт в случае победы над Боруссией Дортмунд.
Чемпионат Германии. 28-й тур
Унион – Байер 0:1
Гол: Вирц, 45 (с пен)
Хайденхайм – Бавария 3:2
Голы: Сесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45
Фрайбург – Лейпциг 1:4
Голы: Грифо, 59 – Айдара, 2, Опенда, 18, 44, Шешко, 54
Кельн – Бохум 2:1
Голы: Тиггес, 90, Валдшмидт, 90+2 Пасслак, 53
Майнц – Дармштадт 4:0
Голы: Ольсен, 33, Груда, 60, Ли Дже, 80, 85
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