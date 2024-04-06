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Германия
06 апреля 2024, 18:37 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:57
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2

Новичок шокировал Баварию, Байер близок к чемпионскому титулу

Мюнхенская команда снова потеряла очки

06 апреля 2024, 18:37 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:57
2118
2
Новичок шокировал Баварию, Байер близок к чемпионскому титулу
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ряд матчей очередного тура Бундеслиги, а Байер продолжает приближаться к своему долгожданному чемпионскому титулу. Команда Хаби Алонсо обыграла Унион благодаря голу Вирца с пенальти.

А вот единственный конкурент Леверкузена в битве за титул Бавария неожиданно проиграла новичку сезона Хайденхайму 2:3, хотя вела в счете 2:0. Хайденхайм оформил три гола во втором тайме.

Теперь команда Хаби Алонсо опережает Баварию на 16 очков, а до конца сезона Бундеслиги осталось провести шесть туров. Сегодня вечером мюнхенцев может догнать Штутгарт в случае победы над Боруссией Дортмунд.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Унион – Байер 0:1
Гол: Вирц, 45 (с пен)

Хайденхайм – Бавария 3:2
Голы: Сесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45

Фрайбург – Лейпциг 1:4
Голы: Грифо, 59 – Айдара, 2, Опенда, 18, 44, Шешко, 54

Кельн – Бохум 2:1
Голы: Тиггес, 90, Валдшмидт, 90+2 Пасслак, 53

Майнц – Дармштадт 4:0
Голы: Ольсен, 33, Груда, 60, Ли Дже, 80, 85

Турнирная таблица

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Бундеслига Байер Унион Берлин Бавария Хайденхайм РБ Лейпциг Фрайбург Майнц Бохум Кельн Дармштадт
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Нема Ноєра.він би скільки не напропускав,а так конри вони такі.
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+1
Gargantua
про Баварию в этом сезоне уже можно писать не "шокировали" а "опять поимели"
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+1
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