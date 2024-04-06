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Чемпионат Германии
Хайденхайм
06.04.2024 16:30 – FT 3 : 2
Бавария
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Германия
06 апреля 2024, 20:20 |
828
0

Хайденхайм – Бавария – 3:2. Очередной провал мюнхенцев. Обзор матча

Команда Тухеля проиграла второй кряду матч

06 апреля 2024, 20:20 |
828
0
Хайденхайм – Бавария – 3:2. Очередной провал мюнхенцев. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии проиграла новичку сезона Хайденхайму со счетом 2:3, хотя после первого тайма команда Томаса Тухеля вела в два мяча.

Однако Хайденхайм не только отыгрался, но и победил, поднявшись в топ-10 Бундеслиги.

А вот Бавария, проиграв два кряду матча, почти лишилась шансов на чемпионский титул. Байер в случае победы в следующем туре станет чемпионом.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Хайденхайм – Бавария 3:2
Голы: Сесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Хайденхайм).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Хайденхайм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Сесса (Хайденхайм).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бавария Хайденхайм видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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