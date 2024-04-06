Хайденхайм – Бавария – 3:2. Очередной провал мюнхенцев. Обзор матча
Команда Тухеля проиграла второй кряду матч
Бавария в матче чемпионата Германии проиграла новичку сезона Хайденхайму со счетом 2:3, хотя после первого тайма команда Томаса Тухеля вела в два мяча.
Однако Хайденхайм не только отыгрался, но и победил, поднявшись в топ-10 Бундеслиги.
А вот Бавария, проиграв два кряду матча, почти лишилась шансов на чемпионский титул. Байер в случае победы в следующем туре станет чемпионом.
Чемпионат Германии. 28-й тур
Хайденхайм – Бавария 3:2
Голы: Сесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45
События матча
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