Бавария в матче чемпионата Германии проиграла новичку сезона Хайденхайму со счетом 2:3, хотя после первого тайма команда Томаса Тухеля вела в два мяча.

Однако Хайденхайм не только отыгрался, но и победил, поднявшись в топ-10 Бундеслиги.

А вот Бавария, проиграв два кряду матча, почти лишилась шансов на чемпионский титул. Байер в случае победы в следующем туре станет чемпионом.

Чемпионат Германии. 28-й тур

Хайденхайм – Бавария 3:2

Голы: Сесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45