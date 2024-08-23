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Кубок Украины
Колос Ковалевка
21.08.2024 17:00 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Оболонь
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Кубок Украины
23 августа 2024, 03:41 | Обновлено 23 августа 2024, 04:03
108
0

ПОЗДЕЕВ: «Эмоции вышли на первый план, о конструктиве нечего говорить»

Тренер ковалевского «Колоса» прокомментировал вылет из Кубка Украины

23 августа 2024, 03:41 | Обновлено 23 августа 2024, 04:03
108
0
ПОЗДЕЕВ: «Эмоции вышли на первый план, о конструктиве нечего говорить»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение в Кубке Украины от «Оболони» в серии пенальти (0:0, пен. 4:5).

«Я, во-первых, очень благодарен ребятам за игру. Эмоционально, физически они отдали даже больше, чем максимум, мне так кажется. У нас строится коллектив и сегодня, на мой взгляд, был очень большой шаг для очень крепкого и единого коллектива.

Сама игра была очень эмоциональна. Если говорить о футболе, о конструктиве, то сегодня эмоции вышли на первый план. И для нас всех эта игра была очень важна для единения, и она получилась так эмоциональна, о конструктиве трудно сегодня говорить.

Роман Мисак дебютировал, он молодец, очень классный характер. Он очень много работает на тренировках и все логично.

Ребят в раздевалке я поблагодарил, но они опустошены, они очень хотели выиграть. Для нас это была очень важная игра, но жизнь продолжается и футбол продолжается. В понедельник уже игра чемпионата против «Вереса» и наша задача – восстановиться эмоционально, потому что ребята очень много сил отдали. Но на сегодняшний день таков наш путь и, наверное, его нужно пройти, чтобы стать сильными», – сказал Поздеев.

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Кубок Украины по футболу серия пенальти Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь Александр Поздеев пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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