21.08.2024 17:00 - : -
Кубок Украины21 августа 2024, 06:50 | Обновлено 21 августа 2024, 07:12
58
0
Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 17:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины
21 августа 2024, 06:50 | Обновлено 21 августа 2024, 07:12
58
0
21 августа в 17:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке 1/16 финала сыграют «Колос» Ковалевка и «Оболонь» Киев.
Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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