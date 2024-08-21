Колос Ковалевка

Колос – Оболонь – 0:0, по пенальти – 4:5. Обзор матча
Обзор поединка 1/32 финала Кубка Украины
Сегодня, 21 августа «Оболонь» в 1/32 финала Кубка Украины в серии пенальти прошла «Колос» из Ковалевки после ничьи 0:0 в основное и дополнительное время.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
Колос – Оболонь 0:0 (по пенальти 4:5)
Колос (стартовый состав): Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ильин, Велетень, Паулаускас
Оболонь (стартовый состав): Федоривский (к), Мединский, Дубко, Курко, Грысьо, Мороз, Черненко, Витенчук, Груша, Близниченко, Суханов
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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