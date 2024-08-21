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Кубок Украины
Колос Ковалевка
21.08.2024 17:00 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 августа 2024, 21:47 | Обновлено 21 августа 2024, 21:49
108
0

Колос – Оболонь – 0:0, по пенальти – 4:5. Обзор матча

Обзор поединка 1/32 финала Кубка Украины

21 августа 2024, 21:47 | Обновлено 21 августа 2024, 21:49
108
0
Колос – Оболонь – 0:0, по пенальти – 4:5. Обзор матча
ФК Оболонь

Сегодня, 21 августа «Оболонь» в 1/32 финала Кубка Украины в серии пенальти прошла «Колос» из Ковалевки после ничьи 0:0 в основное и дополнительное время.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Колос – Оболонь 0:0 (по пенальти 4:5)

Колос (стартовый состав): Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ильин, Велетень, Паулаускас

Оболонь (стартовый состав): Федоривский (к), Мединский, Дубко, Курко, Грысьо, Мороз, Черненко, Витенчук, Груша, Близниченко, Суханов

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Колос Ковалевка Оболонь Киев Колос - Оболонь Кубок Украины по футболу видео голов и обзор
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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