Колос Ковалевка

Сегодня, 21 августа «Оболонь» в 1/32 финала Кубка Украины в серии пенальти прошла «Колос» из Ковалевки после ничьи 0:0 в основное и дополнительное время.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Колос – Оболонь 0:0 (по пенальти 4:5)

Колос (стартовый состав): Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ильин, Велетень, Паулаускас

Оболонь (стартовый состав): Федоривский (к), Мединский, Дубко, Курко, Грысьо, Мороз, Черненко, Витенчук, Груша, Близниченко, Суханов

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: