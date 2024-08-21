Еще одна серия пенальти. Оболонь и Колос сыграли в Кубке Украины

Состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины между представителями УПЛ Колосом и Оболонью.

Основное и дополнительное время завершилось без голов, поэтому состоялась вторая на нынешнем этапе Кубка Украины серия пенальти. В ней сильней были футболисты Оболони.

В еще одном матче Кубка Украины аматорская команда Николаев уступила перволиговой Буковине.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Колос – Оболонь 0:0 (по пенальти 4:5)

Колос (стартовый состав): Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ильин, Велетень, Паулаускас

Оболонь (стартовый состав): Федоривский (к), Мединский, Дубко, Курко, Грысьо, Мороз, Черненко, Витенчук, Груша, Близниченко, Суханов

Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы) 1:2

Голы: Коваль, 53 – Тищенко, 72 (с пен), Бойчук, 90+5