Еще одна серия пенальти. Оболонь и Колос сыграли в Кубке Украины
Дальше прошла киевская команда
Состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины между представителями УПЛ Колосом и Оболонью.
Основное и дополнительное время завершилось без голов, поэтому состоялась вторая на нынешнем этапе Кубка Украины серия пенальти. В ней сильней были футболисты Оболони.
В еще одном матче Кубка Украины аматорская команда Николаев уступила перволиговой Буковине.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
Колос – Оболонь 0:0 (по пенальти 4:5)
Колос (стартовый состав): Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ильин, Велетень, Паулаускас
Оболонь (стартовый состав): Федоривский (к), Мединский, Дубко, Курко, Грысьо, Мороз, Черненко, Витенчук, Груша, Близниченко, Суханов
Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы) 1:2
Голы: Коваль, 53 – Тищенко, 72 (с пен), Бойчук, 90+5
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