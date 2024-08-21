Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще одна серия пенальти. Оболонь и Колос сыграли в Кубке Украины
Кубок Украины
Колос Ковалевка
21.08.2024 17:00 – FT 0 : 0
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 августа 2024, 19:48 |
514
1

Еще одна серия пенальти. Оболонь и Колос сыграли в Кубке Украины

Дальше прошла киевская команда

21 августа 2024, 19:48 |
514
1
Еще одна серия пенальти. Оболонь и Колос сыграли в Кубке Украины
ФК Колос

Состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины между представителями УПЛ Колосом и Оболонью.

Основное и дополнительное время завершилось без голов, поэтому состоялась вторая на нынешнем этапе Кубка Украины серия пенальти. В ней сильней были футболисты Оболони.

В еще одном матче Кубка Украины аматорская команда Николаев уступила перволиговой Буковине.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Колос – Оболонь 0:0 (по пенальти 4:5)

Колос (стартовый состав): Мысак, Поправка, Бурда, Бондаренко (к), Цуриков, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ильин, Велетень, Паулаускас

Оболонь (стартовый состав): Федоривский (к), Мединский, Дубко, Курко, Грысьо, Мороз, Черненко, Витенчук, Груша, Близниченко, Суханов

Николаев (Львовская область) – Буковина (Черновцы) 1:2
Голы: Коваль, 53 – Тищенко, 72 (с пен), Бойчук, 90+5

По теме:
Кубок Украины. Вылет Ингульца и Миная, крупная победа Карпат
Кубок Украины. Карпаты разгромили Черноморец
Кубок Украины. Буковина вырвала победу над Николаевом
Колос Ковалевка Оболонь Киев Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21 августа 2024, 10:49 26
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет

Украинец остается в обойме мадридского «Реала»

Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Теннис | 21 августа 2024, 18:50 7
Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open
Неожиданный разгром. Снигур не смогла пробиться в финал отбора US Open

Дарья в двух сетах уступила Присцилле Хон

Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Футбол | 20.08.2024, 23:23
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Футбол | 21.08.2024, 12:28
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи
Футбол | 21.08.2024, 19:40
УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи
УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Оболонь нарешті не пропустила.
І для неї нарешті поставили пенальті! Причому, відразу 5, а потім ще один. Щоправда, вже після овертайму. Але не все відразу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
19.08.2024, 17:25 9
Футбол
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 115
Война
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
20.08.2024, 21:17 2
Футбол
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
20.08.2024, 10:25 21
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2024, 23:23 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем