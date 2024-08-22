Киченок / Бабош – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Монтеррее
23 августа украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.
Во втором раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против первого сеяного дуэта Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча начнется 1-м запуском на корте №1. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Ирина Хромачева – Оксана Калашникова / Катаржина Питер.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но все равно обладатель путевки в групповой этап ЛЧ определится только через неделю
Фаны выступили против Суркиса-старшего