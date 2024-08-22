Киченок / Бабош – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против первого сеяного дуэта Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча начнется 1-м запуском на корте №1. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Ирина Хромачева – Оксана Калашникова / Катаржина Питер.

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