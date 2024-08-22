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  4. Киченок / Бабош – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 августа 2024, 12:06 |
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0

Киченок / Бабош – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Монтеррее

22 августа 2024, 12:06 |
33
0
Киченок / Бабош – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

23 августа украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

Во втором раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против первого сеяного дуэта Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча начнется 1-м запуском на корте №1. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Анна Данилина / Ирина Хромачева – Оксана Калашникова / Катаржина Питер.

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Джулиана Олмос Александра Панова Надежда Киченок Тимеа Бабош WTA Монтеррей смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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