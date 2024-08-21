Кубок Украины. Буковина вырвала победу над Николаевом

Сегодня «Буковина» в матче 1/32 финала Кубка Украины на выезде одержала тяжелую волевую победу над «Николаевом» из Львовский области. Хозяева вышли вперед на 58-й минуте, но через 11 минут остались в меньшинстве.

«Буковина» этим воспользовалась сполна, на 72-й минуте сравняв счет, а на шестой компенсированной ко второму тайму минуте гости вырвали победу – 2:1.

Кубок Украины. 1/32 финала

Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы) – 1:2

Голы: Коваль 58 – Тищенко 72 (с пенальти), Бойчук 90+6

Ранее «Минай» проиграл «Виктории» из Сум.