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Кубок Украины
Николаев (Львовская обл)
21.08.2024 17:00 – FT 1 : 2
Буковина
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Кубок Украины
21 августа 2024, 19:28 |
594
0

Кубок Украины. Буковина вырвала победу над Николаевом

Клуб из Черновцов в большинстве дожал соперника

21 августа 2024, 19:28 |
594
0
Кубок Украины. Буковина вырвала победу над Николаевом
ФК Буковина

Сегодня «Буковина» в матче 1/32 финала Кубка Украины на выезде одержала тяжелую волевую победу над «Николаевом» из Львовский области. Хозяева вышли вперед на 58-й минуте, но через 11 минут остались в меньшинстве.

«Буковина» этим воспользовалась сполна, на 72-й минуте сравняв счет, а на шестой компенсированной ко второму тайму минуте гости вырвали победу – 2:1.

Кубок Украины. 1/32 финала

Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы) – 1:2
Голы: Коваль 58 – Тищенко 72 (с пенальти), Бойчук 90+6

Ранее «Минай» проиграл «Виктории» из Сум.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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