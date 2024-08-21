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Кубок Украины
Минай
21.08.2024 16:00 – FT 0 : 2
Виктория Сумы
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Кубок Украины
21 августа 2024, 17:53 |
820
2

Кубок Украины. Минай вылетел в матче двух команд Первой лиги

Виктория оказалась сильнее

21 августа 2024, 17:53 |
820
2
Кубок Украины. Минай вылетел в матче двух команд Первой лиги
ФК Виктория

Состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины между командами Первой лиги Минай и Виктория. Победу со счетом 2:0 одержал представитель города Сумы.

Голы забивали капитан Виктории Ульянов и защитник Данилюк.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Минай – Виктория (Сумы) 0:2
Голы: Ульянов, 62, Данилюк, 86

Минай (стартовый состав): Бандура (к), Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Дворовенко, Матющенко, Шалфеев, Рязанцев, Воробчак, Ременяк, Гуничев.

Виктория (стартовый состав): Литвиненко, Ульянов (к), Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Кныш, Масшталир, Евпак

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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Минай
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Олексій Коваль
Дуже гарна новина! Навіть не знаю, чи гарніша про Інгулець... Обидва клуба ненавиджу 
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