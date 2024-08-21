Кубок Украины. Минай вылетел в матче двух команд Первой лиги
Виктория оказалась сильнее
Состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины между командами Первой лиги Минай и Виктория. Победу со счетом 2:0 одержал представитель города Сумы.
Голы забивали капитан Виктории Ульянов и защитник Данилюк.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
Минай – Виктория (Сумы) 0:2
Голы: Ульянов, 62, Данилюк, 86
Минай (стартовый состав): Бандура (к), Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Дворовенко, Матющенко, Шалфеев, Рязанцев, Воробчак, Ременяк, Гуничев.
Виктория (стартовый состав): Литвиненко, Ульянов (к), Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Кныш, Масшталир, Евпак
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