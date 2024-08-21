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Кубок Украины
Минай
21.08.2024 16:00 - : -
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 августа 2024, 06:37 | Обновлено 21 августа 2024, 07:05
53
0

Минай – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 16:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины

21 августа 2024, 06:37 | Обновлено 21 августа 2024, 07:05
53
0
Минай – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

21 августа в 16:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке 1/16 финала сыграют «Минай» и «Виктория» Сумы.

Минай – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет проведена на официальном YouTube-канале клуба Минай.

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Виктория Сумы Минай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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