21.08.2024 16:00 - : -
Кубок Украины21 августа 2024, 06:37 | Обновлено 21 августа 2024, 07:05
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Минай – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 16:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины
21 августа 2024, 06:37 | Обновлено 21 августа 2024, 07:05
53
0
21 августа в 16:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке 1/16 финала сыграют «Минай» и «Виктория» Сумы.
Минай – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция будет проведена на официальном YouTube-канале клуба Минай.
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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