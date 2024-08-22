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Кубок Украины
Минай
21.08.2024 16:00 – FT 0 : 2
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2024, 05:57 | Обновлено 22 августа 2024, 05:58
220
0

Минай – Виктория Сумы – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины

22 августа 2024, 05:57 | Обновлено 22 августа 2024, 05:58
220
0
Минай – Виктория Сумы – 0:2. Видео голов и обзор матча

21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Виктория Сумы в гостях обыграла Минай (2:0) и вышла в 1/8 финала.

Голы у победителей во втором тайме забили Дмитрий Ульянов и Максим Данилюк.

Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа

Минай – Виктория Сумы – 0:2

Голы: Ульянов, 61, Данилюк, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Кубок Украины по футболу Минай Виктория Сумы видео голов и обзор Дмитрий Ульянов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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