Минай – Виктория Сумы – 0:2. Видео голов и обзор матча

21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Виктория Сумы в гостях обыграла Минай (2:0) и вышла в 1/8 финала.

Голы у победителей во втором тайме забили Дмитрий Ульянов и Максим Данилюк.

Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа

Минай – Виктория Сумы – 0:2

Голы: Ульянов, 61, Данилюк, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча