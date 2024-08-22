21.08.2024 16:00 – FT 0 : 2
Кубок Украины22 августа 2024, 05:57 | Обновлено 22 августа 2024, 05:58
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Минай – Виктория Сумы – 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины
22 августа 2024, 05:57 | Обновлено 22 августа 2024, 05:58
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21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Виктория Сумы в гостях обыграла Минай (2:0) и вышла в 1/8 финала.
Голы у победителей во втором тайме забили Дмитрий Ульянов и Максим Данилюк.
Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа
Минай – Виктория Сумы – 0:2
Голы: Ульянов, 61, Данилюк, 86
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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