21.08.2024 17:00 – FT 1 : 2
Кубок Украины22 августа 2024, 05:32 | Обновлено 22 августа 2024, 05:45
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Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины
22 августа 2024, 05:32 | Обновлено 22 августа 2024, 05:45
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21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Буковина в гостях обыграла Николаев из Львовской области (2:1) и вышла в 1/8 финала.
Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа
Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы) – 1:2
Голы: Коваль, 58 – Тищенко, 72 (пен), Бойчук, 90+5
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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