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Кубок Украины
Николаев (Львовская обл)
21.08.2024 17:00 – FT 1 : 2
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2024, 05:32 | Обновлено 22 августа 2024, 05:45
150
0

Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины

22 августа 2024, 05:32 | Обновлено 22 августа 2024, 05:45
150
0
Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов

21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Буковина в гостях обыграла Николаев из Львовской области (2:1) и вышла в 1/8 финала.

Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа

Николаев (Львовская обл.) – Буковина (Черновцы) – 1:2

Голы: Коваль, 58 – Тищенко, 72 (пен), Бойчук, 90+5

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Кубок Украины по футболу Николаев (Львовская обл) Буковина Черновцы видео голов и обзор Иван Тищенко Богдан Бойчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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