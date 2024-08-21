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Кубок Украины
Николаев (Львовская обл)
21.08.2024 17:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 августа 2024, 06:59 | Обновлено 21 августа 2024, 07:17
65
0

Николаев (Львовская обл) – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 17:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины

21 августа 2024, 06:59 | Обновлено 21 августа 2024, 07:17
65
0
Николаев (Львовская обл) – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа в 17:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке 1/16 финала сыграют Николаев (Львовская обл) и Буковина Черновцы.

Николаев (Львовская обл) – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу Николаев (Львовская обл) Буковина Черновцы смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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