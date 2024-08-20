Володько проиграла в Мексике сопернице из Израиля с украинскими корнями
Катерина уступила Лине Глушко
Украинская теннисистка Катерина Володько (№318 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
В первом раунде основы украинка, которая успешно миновала квалификацию, сразилась с Линой Глушко из Израиля (№278 WTA), родители которой в 1999 году, эмигрировали из Украины.
Володько потерпела поражение в трех сетах за 1 час 50 минут.
WTA 500 Монтеррей. Первый раунд
Лина Глушко (Израиль, LL) – Катерина Володько (Украина, Q) – 6:3, 3:6, 6:3
Это была 2-я встреча теннисисток, Володько проиграла во второй раз.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№48 WTA) или Нади Подороски (№88 WTA).
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