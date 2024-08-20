Володько проиграла в Мексике сопернице из Израиля с украинскими корнями

Украинская теннисистка Катерина Володько (№318 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде основы украинка, которая успешно миновала квалификацию, сразилась с Линой Глушко из Израиля (№278 WTA), родители которой в 1999 году, эмигрировали из Украины.

Володько потерпела поражение в трех сетах за 1 час 50 минут.

WTA 500 Монтеррей. Первый раунд

Лина Глушко (Израиль, LL) – Катерина Володько (Украина, Q) – 6:3, 3:6, 6:3

Это была 2-я встреча теннисисток, Володько проиграла во второй раз.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№48 WTA) или Нади Подороски (№88 WTA).