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  4. Володько проиграла в Мексике сопернице из Израиля с украинскими корнями
WTA
20 августа 2024, 04:33 |
47
0

Володько проиграла в Мексике сопернице из Израиля с украинскими корнями

Катерина уступила Лине Глушко

20 августа 2024, 04:33 |
47
0
Володько проиграла в Мексике сопернице из Израиля с украинскими корнями
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№318 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде основы украинка, которая успешно миновала квалификацию, сразилась с Линой Глушко из Израиля (№278 WTA), родители которой в 1999 году, эмигрировали из Украины.

Володько потерпела поражение в трех сетах за 1 час 50 минут.

WTA 500 Монтеррей. Первый раунд

Лина Глушко (Израиль, LL) – Катерина Володько (Украина, Q) – 6:3, 3:6, 6:3

Это была 2-я встреча теннисисток, Володько проиграла во второй раз.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№48 WTA) или Нади Подороски (№88 WTA).

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Катерина Володько (Бондаренко) Лина Глушко WTA Монтеррей
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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