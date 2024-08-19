Катерина Володько – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа украинская теннисистка Катерина Володько (№318 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, сразится против Лины Глушко из Израиля (№278 WTA). Матч начнется 2-м запуском на корте №1 после встречи с участием Ангелины Калининой. Ориентировочное время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№48 WTA) или Нади Подороски (№88 WTA).

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