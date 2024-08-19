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  4. ШАНДРУК: «Как планируем исправлять ситуацию? Если подскажите – буду рад»
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 04:38 |
143
0

ШАНДРУК: «Как планируем исправлять ситуацию? Если подскажите – буду рад»

И.о. главного тренера Вереса прокомментировал поражение от Кривбасса (0:2)

19 августа 2024, 04:38 |
143
0
ШАНДРУК: «Как планируем исправлять ситуацию? Если подскажите – буду рад»
ФК Верес. Олег Шандрук

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Кривбасс. Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

После завершения встречи исполняющий обязанности главного тренера ровенского клуба Олег Шандрук провел пресс-конференцию:

Два эпизода в первом тайме: удаление Максима Смеяна и пропущенный гол. Как вы оцениваете эти эпизоды? Насколько они оказали влияние на игру команды в дальнейшем?

– Каждый эпизод влияет на игру. Конечно, такие негативные моменты, как пропущенный гол и сразу удаление... Но это наша вина. Это грубые ошибки. Надо еще смотреть опять же видео, чтобы дать более корректный анализ этих эпизодов.

– В перерыве вы замен не делали. Как пытались перестроить игру, учитывая, что играли вдесятером?

– Перестроились в 4-4-1, попросили Гайдучика, чтобы он закрывал позицию Шарая. Шарай сел на позицию крайнего защитника. У нас не было возможности сразу производить замену, мы не хотели терять ее и в принципе справлялись по итогам первого тайма. Поэтому такой план был на второй тайм: где-нибудь потерпеть еще в меньшинстве и перестроиться в 4-3-2. В принципе мы это и сделали, более того было и удаление у соперника. Но, к сожалению, мы не были эффективны в финальной трети поля. Для того чтобы отыгрываться, нужно создавать моменты. Но мы сегодня в атаке сыграли достаточно слабо.

– Олег Николаевич, старт сезона, можно сказать, не очень удачный. Как вы планируете исправлять ситуацию?

– Очень просто. С завтрашнего дня нужно продолжать работу и настраиваться на следующую игру. Единая формула. Если вы мне подскажете как еще – я буду очень рад. Нужно работать. Добросовестно работать. Так что пока мы не дорабатываем. У нас есть проблемы, которые нужно разрешать вместе, вместе с игроками. Что мы и начнём делать с завтрашнего дня.

– Сейчас команда будет работать в режиме матча через три дня. Будет кубковая игра, затем выезд в Ковалевку. Будет ли ротация на кубковую игру? Как вообще будете подходить к этому кубковому поединку?

– Для нас каждый матч важен. Кубковый с «Металлистом 1925» тоже. Это нормальный график. Три в четвертый день. Потому я не вижу в этом проблемы. А насчет ротаций: будем смотреть по тренировочному процессу, по состоянию игроков. Нужно ли какие-то изменения делать.

– Как обстоят дела у Морозко и Шевченко?

– Лучше, но пока они не готовы нам помочь. Пока не тренируются.

– Сегодня дебютировал Куция, Луан провел свой второй матч. Какие впечатления от игры этих ребят?

– Однозначно им еще нужно время. Куция немного дольше с нами, но он все равно не проходил с нами сборы. Плюс привыкает к нашей модели игры. Луан, тем более, он еще не готов, но нам нужно давать время, чтобы он втягивался. К сожалению, у нас нет времени на подготовку. Поэтому через тренировочный процесс через игры мы даем возможность набрать форму.

– После красной карточки у «Кривбасса» чувствовался подъем в «Вересе». Помимо реализации чего еще не хватило, чтобы сравнять счет?

– Не скажу, что было много моментов. Для того чтобы реализовывать моменты, их нужно создавать. Сегодня их было буквально один-два. Мы должны больше создавать, быть более агрессивными. Ясно, что сегодня удаление повлияло и на физическое состояние команды. При такой жаре мы отбегали в меньшинстве, поэтому у нас больше затраченной энергии, сил. Хотя, я понимаю, и Кривбасс приехал с дальней дороги. Но сегодня футбола как такого интересного для болельщиков не получилось.

Видео голов и обзор матча

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Даниил Агарков Источник: ФК Кривбасс
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