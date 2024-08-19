Микаутадзе смазал пенальти. Завершились матчи 1-го тура Лиги 1, кто лидер?
19 августа состоялось 5 поединков стартового тура
19 августа завершились все матчи 1-го тура Лиги 1.
В последний игровой день стартового тура победы одержали Осер, Ланс и Ренн. Они обыграли Ниццу, Анже и Лион соответственно. К слову, за Лион дебютную игру провел Жорж Микаутадзе. На 71-й минуте форвард сборной Грузии не забил пенальти.
Ничейными результатами завершились встречи Монпелье – Страсбург (1:1) и Тулуза – Нант (0:0).
После первого тура таблицу возглавляет Марсель, который под руководством Роберто Де Дзерби ранее разгромил Брест 5:1. На второй позиции располагается ПСЖ. Столичный клуб не менее уверенно разобрался с Гавром 4:1.
Осер – Ницца – 2:1
Голы: Равелосон, 44, Кулибали, 90+4 – Чо, 21
Анже – Ланс – 0:1
Гол: Саид, 28
Монпелье – Страсбург – 1:1
Голы: Саванье, 67 (пен.) – Диарра, 58
Тулуза – Нант – 0:0
Ренн – Лион – 3:0
Голы: Буриго, 19, Гуири, 21, Майстер, 90+1
Турнирная таблица Лиги 1 2024/25 после 1-го тура
События матча
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