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Монпелье
18.08.2024 18:00 – FT 1 : 1
Страсбург
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Франция
19 августа 2024, 04:22 |
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0

Микаутадзе смазал пенальти. Завершились матчи 1-го тура Лиги 1, кто лидер?

19 августа состоялось 5 поединков стартового тура

19 августа 2024, 04:22 |
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0
Микаутадзе смазал пенальти. Завершились матчи 1-го тура Лиги 1, кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine

19 августа завершились все матчи 1-го тура Лиги 1.

В последний игровой день стартового тура победы одержали Осер, Ланс и Ренн. Они обыграли Ниццу, Анже и Лион соответственно. К слову, за Лион дебютную игру провел Жорж Микаутадзе. На 71-й минуте форвард сборной Грузии не забил пенальти.

Ничейными результатами завершились встречи Монпелье – Страсбург (1:1) и Тулуза – Нант (0:0).

После первого тура таблицу возглавляет Марсель, который под руководством Роберто Де Дзерби ранее разгромил Брест 5:1. На второй позиции располагается ПСЖ. Столичный клуб не менее уверенно разобрался с Гавром 4:1.

Лига 1. 1-й тур, 19 августа

Осер – Ницца – 2:1

Голы: Равелосон, 44, Кулибали, 90+4 – Чо, 21

Анже – Ланс – 0:1

Гол: Саид, 28

Монпелье – Страсбург – 1:1

Голы: Саванье, 67 (пен.) – Диарра, 58

Тулуза – Нант – 0:0

Ренн – Лион – 3:0

Голы: Буриго, 19, Гуири, 21, Майстер, 90+1

Турнирная таблица Лиги 1 2024/25 после 1-го тура

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Тежи Саванье (Монпелье).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Страсбург).
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Страсбург Жорж Микаутадзе Осер Ницца Анже Ланс Монпелье Тулуза Нант Ренн Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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