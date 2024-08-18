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Чемпионат Франции
Брест
17.08.2024 18:00 – FT 1 : 5
Марсель
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Франция
18 августа 2024, 05:52 | Обновлено 18 августа 2024, 06:17
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0

Чемпионат Франции. Разгром от Марселя, победы Лилля и Монако

В субботу состоялись три поединка Лиги 1

18 августа 2024, 05:52 | Обновлено 18 августа 2024, 06:17
9
0
Чемпионат Франции. Разгром от Марселя, победы Лилля и Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В субботу в рамках стартового тура французской Лиги 1 состоялось три матча. «Марсель», который возглавил итальянец Роберто Де Дзерби, уничтожил «Брест» со счетом 5:1, два гола забил Мэйсон Гринвуд. Также победы одержали «Лилль» и «Монако».

Чемпионат Франции. 1 тур

Брест – Марсель – 1:5

Голы: Камара, 45+6 – Гринвуд, 3, 31, пен, Луис Энрике, 26, 48, Ваи, 69

Реймс – Лилль –0:2

Голы: Диаките, 75, Дэвид, 90+3

Монако – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Минамино, 29

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Элье Ваи (Марсель).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Марсель).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Махди Камара (Брест).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Марсель).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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