Франция18 августа 2024, 05:52 | Обновлено 18 августа 2024, 06:17
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Чемпионат Франции. Разгром от Марселя, победы Лилля и Монако
В субботу состоялись три поединка Лиги 1
18 августа 2024, 05:52 | Обновлено 18 августа 2024, 06:17
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В субботу в рамках стартового тура французской Лиги 1 состоялось три матча. «Марсель», который возглавил итальянец Роберто Де Дзерби, уничтожил «Брест» со счетом 5:1, два гола забил Мэйсон Гринвуд. Также победы одержали «Лилль» и «Монако».
Чемпионат Франции. 1 тур
Брест – Марсель – 1:5
Голы: Камара, 45+6 – Гринвуд, 3, 31, пен, Луис Энрике, 26, 48, Ваи, 69
Реймс – Лилль –0:2
Голы: Диаките, 75, Дэвид, 90+3
Монако – Сент-Этьен – 1:0
Гол: Минамино, 29
События матча
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Элье Ваи (Марсель).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Марсель).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Махди Камара (Брест).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Марсель).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
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