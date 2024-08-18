Чемпионат Франции. Разгром от Марселя, победы Лилля и Монако

В субботу в рамках стартового тура французской Лиги 1 состоялось три матча. «Марсель», который возглавил итальянец Роберто Де Дзерби, уничтожил «Брест» со счетом 5:1, два гола забил Мэйсон Гринвуд. Также победы одержали «Лилль» и «Монако».

Чемпионат Франции. 1 тур

Брест – Марсель – 1:5

Голы: Камара, 45+6 – Гринвуд, 3, 31, пен, Луис Энрике, 26, 48, Ваи, 69

Реймс – Лилль –0:2

Голы: Диаките, 75, Дэвид, 90+3

Монако – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Минамино, 29

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