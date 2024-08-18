Катерина Володько – Хулия Гарсия Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа украинская теннисистка Катерина Володько (№318 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финале квалификации украинка сразится против мексиканки Хулии Гарсии Руис (№1200 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву после матча с участием Катерины Байндл.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

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