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  4. Катерина Володько – Хулия Гарсия Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 августа 2024, 15:15 |
74
0

Катерина Володько – Хулия Гарсия Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Монтеррее

18 августа 2024, 15:15 |
74
0
Катерина Володько – Хулия Гарсия Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

18 августа украинская теннисистка Катерина Володько (№318 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финале квалификации украинка сразится против мексиканки Хулии Гарсии Руис (№1200 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву после матча с участием Катерины Байндл.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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