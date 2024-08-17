Сестры Колб стали финалистками соревнований в Польше

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб стали финалистками турнира ITF W35 в Быдгоще (Польша).

В матче за титул украинки, посеянные под первым номером, проиграли дуэту Сада Нахимана / Ринон Окуваки (Бурунди/Япония).

Быдгощ. Финал

Надежда Колб / Марина Колб [1] – Сада Нахимана / Ринон Окуваки – 4:6, 1:6

Для сестер Колб это был второй финал подряд, на прошлой неделе они также уступили в матче за титул на соревнованиях в польском Бытоме.