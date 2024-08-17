ITF17 августа 2024, 13:13 |
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Сестры Колб стали финалистками соревнований в Польше
Надежда и Марина вторую неделю подряд сражались в матче за титул
17 августа 2024, 13:13 |
147
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Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб стали финалистками турнира ITF W35 в Быдгоще (Польша).
В матче за титул украинки, посеянные под первым номером, проиграли дуэту Сада Нахимана / Ринон Окуваки (Бурунди/Япония).
Быдгощ. Финал
Надежда Колб / Марина Колб [1] – Сада Нахимана / Ринон Окуваки – 4:6, 1:6
Для сестер Колб это был второй финал подряд, на прошлой неделе они также уступили в матче за титул на соревнованиях в польском Бытоме.
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