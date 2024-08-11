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ITF
11 августа 2024, 10:13 | Обновлено 11 августа 2024, 10:14
92
0

Сестры Колб сыграли 1-й финал в сезоне и обновят личный рекорд в рейтинге

Надежда и Марина Колб были близки к завоеванию титула в Польше

11 августа 2024, 10:13 | Обновлено 11 августа 2024, 10:14
92
0
Сестры Колб сыграли 1-й финал в сезоне и обновят личный рекорд в рейтинге
Инстаграм. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб сыграли в финале грунтового турнира ITF W50 в Польше.

В матче за титул в Бытоме украинки, посеянные под вторым номером, уступили лидерам посева паре Николь Фосса-Уэрго/Жибек Куламбаева (Италия/Казахстан).

Бытом. Финал парного разряда
Надежда Колб / Марина Колб – Николь Фосса-Уэрго / Жибек Куламбаева – 6:7(6), 2:6

Для сестер Колб это был первый парный финал в этом сезоне и 32-й в карьере. Они боролись за свой 11-титул на турнирах ITF.

С новой недели украинки дебютируют в топ-200 мирового парного рейтинга.

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Надежда Колб Марина Колб
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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