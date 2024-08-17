Байндл и Володько получили соперниц в квалификации на турнире WTA в Мексике

Состоялась жеребьевка квалификации на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Катерина Байндл (№294 WTA) в первом раунде отбора встретится с Конни Перрен из Швейцарии (№380 WTA).

Катерина Володько (№323 WTA) начнет выступления против представительницы Австралии Айлы Томлянович (№123 WTA).

В основу заявлены Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Отметим, что в прошлом сезоне турнир в Монтеррее был категории WTA 250 и проходил в начале марта.