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  4. Байндл и Володько получили соперниц в квалификации на турнире WTA в Мексике
WTA
17 августа 2024, 11:48 |
84
0

Байндл и Володько получили соперниц в квалификации на турнире WTA в Мексике

Украинки начнут борьбу на соревнованиях в Монтеррее

17 августа 2024, 11:48 |
84
0
Байндл и Володько получили соперниц в квалификации на турнире WTA в Мексике
WTA. Катерина Володько

Состоялась жеребьевка квалификации на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

Катерина Байндл (№294 WTA) в первом раунде отбора встретится с Конни Перрен из Швейцарии (№380 WTA).

Катерина Володько (№323 WTA) начнет выступления против представительницы Австралии Айлы Томлянович (№123 WTA).

В основу заявлены Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Отметим, что в прошлом сезоне турнир в Монтеррее был категории WTA 250 и проходил в начале марта.

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Катерина Байндл (Козлова) Катерина Володько (Бондаренко) WTA Монтеррей
Владимир Клепач Источник: WTA
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