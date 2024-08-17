WTA17 августа 2024, 11:48 |
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Байндл и Володько получили соперниц в квалификации на турнире WTA в Мексике
Украинки начнут борьбу на соревнованиях в Монтеррее
17 августа 2024, 11:48 |
84
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Состоялась жеребьевка квалификации на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
Катерина Байндл (№294 WTA) в первом раунде отбора встретится с Конни Перрен из Швейцарии (№380 WTA).
Катерина Володько (№323 WTA) начнет выступления против представительницы Австралии Айлы Томлянович (№123 WTA).
В основу заявлены Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Отметим, что в прошлом сезоне турнир в Монтеррее был категории WTA 250 и проходил в начале марта.
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