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WTA
17 августа 2024, 03:59 | Обновлено 17 августа 2024, 04:01
106
0

Соболева на турнире в Колумбии проиграла аргентинке с украинскими корнями

Анастасия не сумела пробиться в финал соревнований в Барранкилье, уступив Подороске

17 августа 2024, 03:59 | Обновлено 17 августа 2024, 04:01
106
0
Соболева на турнире в Колумбии проиграла аргентинке с украинскими корнями
Panoramiс. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) не сумела пробиться в финал хардового турнира WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В полуфинале украинка в трех сетах уступила Наде Подороске (Аргентина, WTA 88) за 1 час и 45 минут.

WTA 125 Барранкилья. Хард. 1/2 финала

Надя Подороска (Аргентина) [4] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 1:6, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Соболева впервые сыграла в 1/2 финала на уровне WTA-Тура. На соревнованиях в Колумбии Анастасия успела одолеть Викторию Грунчакову, Перес Гарсию и Мартину Окалову.

Подороска родилась в Росарио и росла в Фишертоне неподалеку. Она одна из трех детей своих родителей, а ее дедушка и бабушка были украинцами. В октябре 2022 года Надя сделала каминг-аут. В 2020 году аргентинка сыграла в полуфинал Ролан Гаррос.

В финальном поединка на кортах Барранкильи Подороска встретится с Татьяной Марией.

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WTA Барранкилья Надя Подороска Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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