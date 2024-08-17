Соболева на турнире в Колумбии проиграла аргентинке с украинскими корнями

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) не сумела пробиться в финал хардового турнира WTA 125 в Барранкилье (Колумбия).

В полуфинале украинка в трех сетах уступила Наде Подороске (Аргентина, WTA 88) за 1 час и 45 минут.

WTA 125 Барранкилья. Хард. 1/2 финала

Надя Подороска (Аргентина) [4] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:1, 1:6, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Соболева впервые сыграла в 1/2 финала на уровне WTA-Тура. На соревнованиях в Колумбии Анастасия успела одолеть Викторию Грунчакову, Перес Гарсию и Мартину Окалову.

Подороска родилась в Росарио и росла в Фишертоне неподалеку. Она одна из трех детей своих родителей, а ее дедушка и бабушка были украинцами. В октябре 2022 года Надя сделала каминг-аут. В 2020 году аргентинка сыграла в полуфинал Ролан Гаррос.

В финальном поединка на кортах Барранкильи Подороска встретится с Татьяной Марией.