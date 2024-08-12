Тренер Металлиста 1925 назвал причины сложной победы команды в матче КУ

Наставник харьковского «Металлиста 1925» Сергей Карпенко поделился впечатлениями от победы команды над «Полтавой» (5:3) у дополнительное время матча 2-го раунду Кубка Украины:

– Эмоций после такой игры осталось очень мало. Думаю, болельщикам игра понравилась, увидели много голов, а со стороны тренера – тяжело смотреть на это. Мы не должны допускать таких ошибок и при счете 3:1 отдавать инициативу сопернику, а затем выкарабкиваться и забивать уже эти голы в добавленное время. В общем, по игре команда соперника боевитая, наши ребята также провели хороший матч и моментами показали то, что мы стремимся от них видеть. Еще где-то нам не хватает физических кондиций и в определенный момент мы подсаживаемся, будем устранять этот момент. В концовке игры – молодцы, много создали и могли еще забить. За это я им благодарен.

– Был момент во втором тайме, когда «Полтава» сумела отыграться, с чем это связано?

– Они немного успокоили игру и воспользовались нашими ошибками. Нам нужно было спокойно доиграть, а мы пошли вперед и соперник поймал нас на контратаках и дважды забил.

– За счет чего удалось дожать соперника в дополнительных таймах?

– Ребята достали из себя характер, показали, что они команда, одно целое на поле. Да и игроки, кто был на скамейке, неистово их поддерживали. Они сегодня продемонстрировали, что они команда – не остановились, не опустили голову, а играли до финального свистка и получили результат.

– На экстратаймы вы выпустили опытных Жичикова и Гармаша и им удалось усилить игру?

– Да, Жичиков прибавил атакующего потенциала на своем фланге, Гармаш прибавил во время контроля мяча в центре поля. Стень еще молод, ему нужно немного больше уверенности в себе, он может забить такие замечательные мячи, но нужно больше верить в себя и он будет играть еще лучше. Панченко вышел, молодой парень, будет лучше, если прибавит агрессии при отборе мяча. Да, он хорошо работает с мячом, но над отбором будем работать, ведь его позиция такова, где без этого никак.

– Сейчас достаточно интенсивный график у команды. Перед следующей игрой ключевое – это восстановиться?

– Да, главное сейчас восстановиться и быть свежими. Для игроков, основное сейчас, питание и сон. Они отдохнут с семьями и наберутся положительных эмоций, а во всем остальном мы им поможем.