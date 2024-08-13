Металлист 1925 – Полтава – 5:3 (д.в.) Драма в Кубке Украины. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа
12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Металлист 1925 и Полтава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратайме харьковский коллектив отличился дважды и сумел пробиться в следующий раунд.
Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа
Металлист 1925 – Полтава – 5:3 (д.в.)
Голы: Овусу, 31, Мисюра, 44 (автогол), Ари Моура, 68, 104, Стень, 117 – Стрельцов, 66, Плахтырь, 71, Червинский, 83
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Давид Алаба и Арда Гюлер могут продолжить карьеру в чемпионате Турции
Как оказалось, Винисиус Жуниор не отказал инвестиционному фонду Саудовской Аравии