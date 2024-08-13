12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Металлист 1925 и Полтава.

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Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратайме харьковский коллектив отличился дважды и сумел пробиться в следующий раунд.

Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа

Металлист 1925 – Полтава – 5:3 (д.в.)

Голы: Овусу, 31, Мисюра, 44 (автогол), Ари Моура, 68, 104, Стень, 117 – Стрельцов, 66, Плахтырь, 71, Червинский, 83

Видео голов и обзор матча: