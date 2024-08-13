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Кубок Украины
Металлист 1925
12.08.2024 12:00 – FT 5 : 3
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
13 августа 2024, 05:13 |
131
0

Металлист 1925 – Полтава – 5:3 (д.в.) Драма в Кубке Украины. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа

13 августа 2024, 05:13 |
131
0
Металлист 1925 – Полтава – 5:3 (д.в.) Драма в Кубке Украины. Видео голов
ФК Металлист 1925

12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Металлист 1925 и Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в экстратайме харьковский коллектив отличился дважды и сумел пробиться в следующий раунд.

Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа

Металлист 1925 – Полтава – 5:3 (д.в.)

Голы: Овусу, 31, Мисюра, 44 (автогол), Ари Моура, 68, 104, Стень, 117 – Стрельцов, 66, Плахтырь, 71, Червинский, 83

Видео голов и обзор матча:

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Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Полтава видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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