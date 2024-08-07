Никогда не говори никогда. Луческу вновь нарушил обещание, но не мог иначе

6 августа 79-летний экс-наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу вернулся к тренерскому ремеслу. После девяти месяцев, прошедших с момента ухода опытного специалиста из киевского клуба, он подписал двухлетнее трудовое соглашение с Федерацией футбола Румынии и во второй раз в карьере стал «у руля» национальной команды своей родины.

Впервые Мирча возглавил сборную Румынии еще на заре своей тренерской карьере. В 1981 году молодой специалист, не добившийся ранее никаких значительных успехов с «Корвинулом», оказался во главе «трехцветных», которых с ходу сумел вывести на Евро-1984. Тогда выполнить задачу по квалификации в финальную часть континентального чемпионата было несопоставимо сложнее, нежели в наше время: согласно регламенту отборочного турнира на Евро-1984 выходили только победители каждой из семи групп, к которым добавлялась страна-хозяйка (Франция). Румыны угодили в одну группу квалификации с Италией, Чехословакией, Швецией и Кипром, где совершенно точно не были фаворитом № 1 в борьбе за единственную путевку в финальную часть чемпионата Европы. Однако произошло чудо: подопечные Луческу добыли пять побед, два раза сыграли вничью и лишь однажды проиграли, чего «трехцветным» вполне хватило, чтобы впервые за 14 лет квалифицироваться в финальную часть крупного международного турнира.

На Евро-1984 румыны прогнозируемо заняли последнее место в группе с Испанией, Португалией и ФРГ, однако об увольнении Луческу никто тогда даже и не помышлял. Мирчу оставили во главе национальной команды, и не зря: «трехцветные» до последнего боролись за право квалифицироваться на ЧМ-1986 в Мексике, однако на финише отбора все-таки проиграли дома лобовой матч против Северной Ирландии (0:1), и эта осечка стоила команде Луческу заветной путевки на Мундиаль.

Луческу оставался главным тренером сборной Румынии вплоть до осени 1986-го, хотя еще в середине ноября 1985-го параллельно возглавил бухарестское «Динамо». После того пути «трехцветных» и Мирчи больше не пересекались, хотя в прессе то и дело появлялись слухи о возможном назначении наставника. Однако второго прихода Луческу в сборную Румынии фанатам этой команды пришлось ждать аж 38 лет…



Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

За это время Мирча превратился действительно в маститого специалиста, причем не только по сугубо румынским меркам, но и в планетарном масштабе. Согласно исследованию, которое в минувшем месяце провело издание Givemesport, Луческу входит в тройку наиболее титулованных тренеров в истории футбола. Больше чем румын трофеев в своей карьере завоевали только легендарный шотландец Алекс Фергюсон (49) и не менее легендарный наш с вами современник испанец Жузеп Гвардиола (39). У Мирчи в активе 38 трофеев, причем львиную долю из них он завоевал в Украине: 22 различных титула – с «Шахтером» и 3 – с «Динамо».

Собственно, в Украине длительное время Мирча Луческу ассоциировался исключительно с «Шахтером». Румынский специалист стал своего рода отцом того феноменального подъема и прогресса, который начали демонстрировать «горняки» с середины «нулевых», и который привел их к негласному званию украинского гранда. Когда в 2016-м Мирча покинул «Шахтер», ни у кого не возникало сомнений, что в Украине этого специалиста болельщики больше ни в какой роли (кроме, разве что, коуча национальной сборной, хотя там кандидатов всегда хватало) не увидят.

Да и сам Луческу летом 2019 года более чем однозначно заявил: «Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями «Шахтера», бывшими игроками команды. Но о работе в «Динамо» речи не шло. Да и как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтере»?»

Каким же шоком для всех стало назначение Луческу главным тренером «Динамо» летом 2020-го! Вспомните этот период, когда о приходе Мирчи в киевский клуб на своих передовицах писали даже абсолютно далекие от спорта издания, а подробности резонансного назначения обсуждались, пожалуй, на каждой второй-третьей лавочке страны, где по вечерам привычно собираются пообщаться сперва пенсионеры, а затем (ближе к ночи) – и молодежь.

Но Луческу, как оказалось, было плевать на его прежние слова и обещания. Он сделал вид, что их просто не давал, а еще заявил – мол, посмотрите на Италию, где один и тот же специалист за время своей карьеры может без проблем тренировать сперва «Милан», затем «Интер», а в конце концов еще и «Ювентус» или «Рому».

Впрочем, все аналогии Мирчи тогда резонно ограничились клубным уровнем. Что касается возвращения в сборную Румынии, то здесь Луческу несколько десятилетий кряду руководствовался принципом, что этот этап карьеры для него является перевернутой страницей. Причем, навсегда.

Еще в декабре 2013 года Мирча категорически заявил: «Кто бы ни возглавил Федерацию [футбола Румынии], я никогда не буду тренировать сборную Румынии».



Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

А летом 2014-го маститый наставник, который тогда еще имел контракт с «Шахтером», чуть более развернуто объяснил, почему его возвращение на пост коуча «трехцветных» является фактически нереальным: «Я не понимаю, зачем мне возвращаться в Румынию, если я успешно работаю с «Шахтером». Мы играем в Лиге чемпионов, выступаем на самом высоком уровне. Так что в профессиональном плане я нахожусь на правильном пути. Да и на каких условиях мне переезжать в Румынию? Я не хочу обидеть румынский футбол, но кто там сможет мне предложить что-то подобное, что у меня есть в «Шахтере»? Мне придется жить до 120 лет, чтобы вернуться в Румынию».

Как видим, ждать 120-летия Луческу не пришлось. Он вернулся в Румынию и возглавил национальную сборную этой страны всего через десять лет после резонансных заявлений, о которых, вероятно, уже успел забыть. Впрочем, летописи не горят, и благодаря им, а также журналистам и общественности, Мирче наверняка еще не раз напомнят о подобного рода высказываниях.

Нет сомнений, что на словах Луческу «выкрутиться» из любой ситуации. Другой вопрос: насколько его нынешний поступок, учитывая также прежние заявления о невозможности работы в «Динамо» после успешной карьеры в «Шахтере», скажется на репутации наставника и отношении к нему со стороны болельщиков?

Но здесь, как бы странно это не прозвучало, у Мирчи действительно есть «смягчающие обстоятельства». Прежде всего, стоит внимательнее присмотреться к тогдашним аргументам Луческу – он апеллировал к тому, что в профессиональном плане у него все есть, причем на наивысшем уровне. А сейчас, летом 2024-го, ситуация изменилась кардинально, и сверхопытный наставник фактически оказался невостребованным. Даже многочисленные и привычные слухи об интересе к нему со стороны турецких грандов не получили абсолютно никакого развития, а продолжать и дальше сидеть без дела для Мирчи в его возрасте означает фактически прощание с игрой № 1, чего сам Луческу даже в мыслях, видимо, допускать не хотел.

Второй аргумент «в защиту» нынешнего решения Луческу заключается в том, что тогда же, в 2014-м, Мирча дал еще одно интервью, где очень четко и конкретно обозначил свою главную «футбольную любовь» всей жизни, назвав таковой именно сборную Румынии.

«Номер один для меня – сборная Румынии. Тут я был капитаном команды. Больше нигде. Так что вы понимаете, насколько она близка мне. Я живу сборной и страдаю ею», – говорил Луческу.



Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Возможно, сейчас кто-то вспомнит еще одно, но уже куда более свежее высказывание Мирчи, когда тот, уходя из «Динамо», заявил о завершении карьеры. Однако тогда, напомним, достаточно быстро сам Луческу и некоторые лояльные к нему румынские СМИ (у Мирчи очень давно сложились приятельские отношения с некоторыми руководителями тамошних изданий, и эти связи тренер нередко использовал для защиты своих интересов в публичной плоскости де-факто чужими руками) опровергли эту информацию. Было заявлено, что в «Динамо» тренера просто неправильно поняли. На самом деле, он имел в виду, что закончил украинский этап карьеры, а вот поработать еще где-то будет готов, если ему поступит интересное предложение. Короче, «выкрутился».

Вот и со сборной Румынии мы видим нечто подобное: с одной стороны – заявления Луческу, в которых тот категорически давал понять, что никогда на тренерский мостик «трехцветных» больше не вернется, но с другой – прошло какое-то время и Мирча появился там, где божился, что его быть не может. Что правда, сборная Румынии – это действительно нечто абсолютно сакральное для Мирчи. Там он реально открыл для себя большой футбол (чего стоят только воспоминания Мирчи о его знакомстве с Пеле, которые обязательно стоит отыскать и почитать, если вам не удавалось сделать этого ранее), а тот, в свою очередь, помог Луческу раскрыть глаза на мир и осознать множество премудростей, которые наглухо скрывались от людей, живших под гнетом социалистических режимов.

Так что, пожалуй, не стоит быть слишком строгим по отношению к Мирче и на этот раз. Единственное, что однозначно нельзя будет простить Луческу после стольких лет его работы в Украине и всего того, что наша страна дала румынскому наставнику, так это возможное нарушение им еще одного своего же обещания – о невозможности возвращения в россию, которую сам Мирча емко и четко охарактеризовал тремя словами – «терроризм, смерть и боль». Вот если наступит день, когда Луческу наплюет и на эти свои слова, то никакого понимания и лояльного к себе отношения он совершенно точно не получит. В конце концов, в жизни всегда есть черта, переступая которую, каждый должен понимать, что на этот раз «выйти сухим из воды» уже не получится.