Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»

Легендарный 78-летний румынский специалист и бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу сообщил, что в интервью с журналистами росСМИ общался исключительно про футбол.

Также Мирча заявил, что никогда не вернется в россию:

«Прежде всего, хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не войны и политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в страну, которая порождает зло и начинает войны.

Я работал здесь, в Киеве с «Динамо» и своими глазами видел все ужасы войны, которые принесла россия. Я не покинул команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации их семей. Я все это ощутил на себе, какая может быть речь о возвращении в россию? Моя главная мечта сейчас – это мир и покой в Украине. Это безопасность для украинцев, полные стадионы и процветание этой замечательной страны.

Знаю, что обязательно будут в будущем вопросы о Тимощуке. В последний раз мы общались до начала полномасштабного вторжения. Мне не понятна его политическая позиция, и я не хочу больше говорить об этом человеке, хотя раньше мы близко общались и он был моим ассистентом в «зените».

Что касается моей карьеры в будущем, то я не собираюсь уходить на пенсию уже сейчас. Я хочу вернуться в большой футбол, хочу тренировать команды, которые будут играть на европейском уровне. Футбол способен творить чудеса, я помню, как мы собирали стадионы в Европе, когда на матчи приходили украинцы и могли хотя бы на время забыть происходящее у них на родине.

Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время войны, я был с «Динамо» и страной все это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол, украинский спорт.

Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в россию. После того, что я увидел собственными глазами в Украине, это вообще не обсуждается. россия – это терроризм, это смерть и боль. Эта страна забрала у меня второй дом – Донецк. И хотела забрать третий – Киев.

Не верьте всему, что видите. В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы – о войне и политике – журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!»

Мирча являлся главным тренером донецкого «Шахтера» с 2004 по 2016 год. Последним клубом легендарного коуча было киевское «Динамо» (2020-2023). После поражения во главе «бело-синих» в 13-м туре УПЛ 2023/24 от «горняков» Луческу подал в отставку с поста наставника столичной украинской команды.