Луческу не исключил продолжение карьеры в россии

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью российскому СМИ высказал мнение о возможном продолжении своей тренерской карьеры в россии.

– Возможно ли теперь увидеть вас в россии?

– Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.

78-летний Мирча Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. В отставку он подал 3 ноября по собственному желанию после поражения команды 0:1 в матче с «Шахтером».

Ранее Луческу опроверг завершение тренерской карьеры.