Другие новости09 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:26
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Луческу не исключил продолжение карьеры в россии
Румынский тренер сделал заявление российскому СМИ
09 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:26
1699
7
Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью российскому СМИ высказал мнение о возможном продолжении своей тренерской карьеры в россии.
– Возможно ли теперь увидеть вас в россии?
– Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.
78-летний Мирча Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. В отставку он подал 3 ноября по собственному желанию после поражения команды 0:1 в матче с «Шахтером».
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