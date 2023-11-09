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09 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:26
1699
7

Луческу не исключил продолжение карьеры в россии

Румынский тренер сделал заявление российскому СМИ

09 ноября 2023, 23:09 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:26
1699
7
Луческу не исключил продолжение карьеры в россии
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью российскому СМИ высказал мнение о возможном продолжении своей тренерской карьеры в россии.

– Возможно ли теперь увидеть вас в россии?
– Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны.

78-летний Мирча Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. В отставку он подал 3 ноября по собственному желанию после поражения команды 0:1 в матче с «Шахтером».

Ранее Луческу опроверг завершение тренерской карьеры.

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Мирча Луческу
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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roman75zpr
Снял маску, это и есть настоящий Луческу... с долларами в глазах ((
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+6
Cruyff
Старість і мудрість не випадок Лучезарного.
Пропрацював в Україні стільки років, вас, лантухів видворили з Донецька, зараз Україна два роки воює повномасштабно - чувак заявляє про повагу ..
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+3
Serhii P.
от вже старий пес, все ніяк не нажереться ) Дідо, в Вашому віці вже потрібно відпочивати, а не нервуватися.
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+1
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Muskrat2
Людина-сміття. 
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0
KIEWADIM
Ну все понятно теперь почему так херово играли) рука кремля
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-3
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