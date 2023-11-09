Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это вранье!». Луческу опроверг завершение тренерской карьеры
Румыния
09 ноября 2023, 22:46 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:12
520
1

«Это вранье!». Луческу опроверг завершение тренерской карьеры

78-летний специалист еще хочет работать

09 ноября 2023, 22:46 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:12
520
1
«Это вранье!». Луческу опроверг завершение тренерской карьеры
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтер» Мирча Луческу заявил о том, что не собирается завершать свою тренерскую карьеру.

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – заявил Луческу, как не удивительно, в интервью российскому СМИ.

Как известно, Мирча Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года.

Ранее сообщалось, что после ухода из киевского клуба румынский специалист может стать президентом турецкого клуба.

По теме:
Луческу не исключил продолжение карьеры в россии
СЕЛЕЗНЕВ: «После ночи в клубе Матузалем мог выйти и разрывать соперников»
Юрий ВИРТ: Ренана вратари в теннисбол обыгрывали. Что это за бразилец?
Мирча Луческу
Источник Спорт-Экспресс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й
Футбол | 09 ноября 2023, 23:26 0
Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й
Ман Сити 2022/23 – лучший британский клуб в истории, МЮ нулевых – 2-й

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших британских клубов в истории

Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 09 ноября 2023, 07:28 2
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Форвард Реала оценил игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Родриго доволен игрой украинца

ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
Футбол | 09.11.2023, 20:52
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
ВИДЕО. Выпрыгнул, как Роналду. Таловеров забил первый гол за ЛАСК
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Футбол | 09.11.2023, 05:40
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
ФОТО. Лицо Лунина после отбитого пенальти за Реал в матче ЛЧ против Браги
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Футбол | 09.11.2023, 07:05
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Діду, марш вже на пенсію!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
Пакьяо назвал своего любимого бойца всех времен и народов
09.11.2023, 16:19 1
Бокс
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
08.11.2023, 22:13 10
Футбол
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов
08.11.2023, 17:45 4
Футбол
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
Стало известно, сколько пропустит Кепа из-за травмы
09.11.2023, 14:42 17
Футбол
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
Оптимальный момент. Почему Шахтеру зимой стоит задуматься о продаже Сикана
08.11.2023, 14:30 47
Футбол
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
08.11.2023, 06:59 5
Футбол
Георгий СУДАКОВ: «Пушич мне сказал: «Поверь, это только начало»
Георгий СУДАКОВ: «Пушич мне сказал: «Поверь, это только начало»
08.11.2023, 12:11 1
Футбол
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
Ахметов остался самым богатым, но миллиардеров в Украине уже только два
09.11.2023, 19:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем