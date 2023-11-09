«Это вранье!». Луческу опроверг завершение тренерской карьеры

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтер» Мирча Луческу заявил о том, что не собирается завершать свою тренерскую карьеру.

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – заявил Луческу, как не удивительно, в интервью российскому СМИ.

Как известно, Мирча Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года.

Ранее сообщалось, что после ухода из киевского клуба румынский специалист может стать президентом турецкого клуба.