«Это вранье!». Луческу опроверг завершение тренерской карьеры
78-летний специалист еще хочет работать
Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтер» Мирча Луческу заявил о том, что не собирается завершать свою тренерскую карьеру.
«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось», – заявил Луческу, как не удивительно, в интервью российскому СМИ.
Как известно, Мирча Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года.
Ранее сообщалось, что после ухода из киевского клуба румынский специалист может стать президентом турецкого клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших британских клубов в истории
Родриго доволен игрой украинца