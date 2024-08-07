Чемпионка US Open 2019 прокомментировала неожиданное поражение от Цуренко

Чемпионка US Open Бьянка Андрееску прокомментировала поражение от Леси Цуренко в матче первого раунда на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) – 6:0, 3:6, 4:6.

«Думаю, я показала свой лучший теннис в первом сете, лучший за долгое время, но иногда теннис дает пинка под зад. Очевидно, что Цуренко нашла баланс, она обыгрывала меня в наших последних встречах, и это приходило мне в голову, но я думаю, что сегодня у меня был достойный план на игру. Думаю, первый сет показал это, но потом все улетучилось, она вновь показала свой лучший теннис, чего я и ожидала. Все, что я могу сказать, это то, что мне жаль, что я не смогла одержать победу для вас, ребята, я очень ценю всю ту поддержку, которую вы мне оказываете.

Я не хочу впадать в уныние, но это так тяжело, когда ты играешь в лучший теннис в своей жизни, а потом матч разворачивается... это отстой. Я не хочу унывать слишком долго, я позволю себе сегодня и все. Завтра нужно будет собраться.

После первого сета изменился ее стиль игры. Я почувствовала, что Цуренко стала стеной, которую я не могла пробить. Это заставило меня задуматься о том, что я делаю, что-то не так, может быть, я должна делать больше. Это была скорее битва с самой собой, чтобы понять, что делать. Когда кто-то бьет очень плоско и глубоко прямо по центру, то сложно изменить темп. Мой процент попадания первой подачи тоже сильно упал, так что это тоже не помогло», – сказала Андрееску.