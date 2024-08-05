Ядерный вариант. Почему топ-лиги Европы и FIFPRO идут в суд против ФИФА

Ведущие европейские лиги, включая английскую Премьер-лигу, и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) идут в суд против Международной федерации футбола (ФИФА), обвиняя последнюю в «злоупотреблении доминирующим положением» в игре. Новость об этом стала одной из наиболее глобальных и знаковых в мировом футболе в предпоследнюю неделю июля.

Как правило, сильнейшие и самые богатые футбольные лиги планеты стараются решать все свои разногласия с ФИФА или УЕФА путем переговоров. До судебных разбирательств дело доходит не так и часто, что объясняется банальным нежеланием вредить общей футбольной экосистеме, которая, говоря прямо, является «питательным субстратом» как для чиновников национальных ассоциаций и лиг, так и для их коллег из ФИФА.

Однако сейчас ситуация, по-видимому, уже не может быть урегулирована путем переговоров. Сообщается, что Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг, в которую входят 39 дивизионов и 1130 клубов из 33 стран, подготовила иск в Европейскую комиссию, руководствуясь законом о конкуренции и защитой благополучия футболистов. К профессиональным футбольным лигам присоединяются и профсоюзные организации, которые также выступают категорически против постоянного роста количества матчей, «раздувания» календарей соревнований и, как следствие, повышенного уровня травматизма игроков, не имеющих возможности для адекватного восстановления.

В выпущенном по такому случаю коммюнике говорится следующее: «Решения ФИФА за последние годы неоднократно шли на пользу ее собственным соревнованиям и коммерческим интересам, игнорировали ее обязанности как руководящего органа и наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благосостоянию игроков. Судебные иски – это теперь единственный эффективный шаг для европейских лиг и профсоюзов игроков, направленный на защиту футбола, его экосистемы и его рабочей силы».

Также ФИФА упрекают в том, что организация якобы «последовательно отказывается включать национальные лиги и профсоюзы игроков в процесс принятия решений», несмотря на настоятельную просьбу разработать четкий и прозрачный процесс в отношении международного календаря матчей.

Точно известно, что к иску против ФИФА присоединилась английская Премьер-лига, итальянская Серия А, немецкая Бундеслига, испанская Ла Лига, шотландская Премьер-лига, однако пока СМИ не раскрывают полный список подписантов, очевидно, идя навстречу пожеланиям юридических представителей истца.

В ФИФА уже выразили категорическое несогласие с обвинениями и дали понять, что составление всех ключевых календарей международный матчей всегда утверждается с учетом мнений представителей лиг, а также профсоюзов игроков. Более того, в Международной федерации футбола и вовсе обвинили «заговорщиков» в лицемерии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино (слева) хорошо проводит время на Олимпиаде в Париже

«Текущий календарь [международных матчей] был единогласно одобрен Советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних и инклюзивных консультаций с участием FIFPRO. Календарь ФИФА – единственный инструмент, гарантирующий, что международный футбол сможет продолжать выживать, сосуществовать и процветать наряду с внутренним и континентальным клубным футболом. Некоторые лиги в Европе, которые сами являются организаторами и регуляторами соревнований, действуют, руководствуясь коммерческими интересами, лицемерно и не считаясь ни с кем в мире. По всей видимости, эти лиги предпочитают календарь, заполненный товарищескими матчами и летними турами, часто предполагающими длительные поездки по миру. Напротив, ФИФА должна защищать общие интересы мирового футбола, включая защиту игроков, везде и на всех уровнях», – заявили в организации.

При этом, журналисты ряда стран, опираясь на исследования CIES, пришли к весьма спорному выводу о том, что как минимум на клубном уровне количество матчей за последние годы в целом не выросло. Так, в период с 2012 по 2024 годы среднее количество матчей в пересчете на один клуб за сезон составляло чуть более 40, при этом только около 5% клубов проводили 60 и более матчей за сезон. Существенных изменений в доле клубов, сыгравших 60 и более поединков, за обозначенный период не наблюдалось.

Однако здесь, стоит подчеркивать, исследование затрагивает только официальные соревнования, в то время как в ФИФА, как мы видим, делают акцент на якобы стремлении клубов заполнять более значимые паузы в календаре турниров различными товарищескими и коммерческими поединками или соревнованиями. Последнее способно давать клубам из Европы значительную прибыль, особенно если они организовывают турне по некоторым странам Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, США и Канады.

Впрочем, противоречия сторон, как кажется, действительно достигли уже фундаментального характера. Например, в Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА), которая является профсоюзом футболистов-профессионалов Великобритании и также присоединилась к иску, делают акцент на конфликте интересов, заложенном в самой сути деятельности ФИФА. По факту, утверждают в ПФА, Международная федерация футбола играют двойную роль: как глобального регулятора в футболе и как организатора соревнований. Иными словами, ФИФА сперва пишет правила под себя, а затем сама же их использует, организовывая новые турниры, соревнования и т.п.

В частности, из-за решения ФИФА видоизменить формат розыгрыша клубного чемпионата мира и увеличить состав его участников до 32 команд, а также провести турнир летом следующего года, уже был сдвинут на декабрь 2025-го – январь 2026-го 35-й розыгрыш Кубка африканских наций (Кубок Африки-2025). В Европе не исключают, что по этой же причине придется «по ходу пьесы» разбираться с датами плей-офф Лиги чемпионов, которая в сезоне-2024/25 также будет проведена по новым правилам и в обновленном формате.

Интереснее всего, что во главу угла, как обычно бывает, ставятся интересы футболистов и забота об их здоровье. Однако реально и хоть как-то об этой составляющей думают исключительно профсоюзы, но никак не национальные лиги или ФИФА, которые, по сути, действительно максимально коммерциализировались в сложившихся условиях.

Однако сейчас, как отмечают европейские обозреватели, мы становимся свидетелями по-настоящему ядерного варианта, при котором нажать на пресловутую «красную кнопку» готовы уже не одни только профсоюзы, но и неожиданно примкнувшие на их сторону представители национальных лиг, в том числе и такой значимой, богатой и авторитетной, как английская Премьер-лига.

О возможных судебных тяжбах с ФИФА по поводу чрезмерного пресыщения календаря матчей говорилось как минимум несколько последних лет, но только сейчас возник единый фронт «заговорщиков», которые готовы идти до конца.

О том, что «юридическая битва» будет горячей и крайне серьезной говорят и обвинения в лицемерии истцов, прозвучавшие со стороны ФИФА. По этой причине стоит ожидать, что Международная федерация футбола наймет огромное количество лучших адвокатов, которые будут стремится максимально защитить ее интересы, доказывая в судах, что руководящий орган мирового футбола занимается действительно его развитием и популяризацией, а не банальной конвертацией зрительского интереса в деньги.

Впрочем, минимальный шанс на досудебное урегулирование пока все еще остается. Пожелают ли стороны им воспользоваться, и является ли их нынешнее поведение банальным блефом и накручиванием переговорных позиций? Как говорится, поживем – увидим…