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  4. Имад АШУР: «Судьи? Усик сказал достаточно»
Лига конференций
02 августа 2024, 05:29 |
190
0

Имад АШУР: «Судьи? Усик сказал достаточно»

Главный тренер Полесья ответил на вопрос о работе рефери в ответном поединке с Олимпией

02 августа 2024, 05:29 |
190
0
Имад АШУР: «Судьи? Усик сказал достаточно»
ФК Полесье. Имад Ашур

1 августа состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между командами Полесье Житомир и Олимпия Любляна [первый поединок – 0:2]. Игра завершилась победой гостей 2:1.

После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Имад Ашур ответил на вопрос о работе судейского коллектива:

«Футбол несправедлив, как и жизнь. Жизнь не может быть справедливой. Если кто-то ищет справедливость, то кто-нибудь с другой стороны будет говорить, что этого нет. Если есть какие-то намеки на тех, кто принимал сегодня решение, я не хочу это комментировать.

Допускаю, что Александр [Усик] сказал достаточно. Не хочется сейчас на эмоциях наговорить лишнего. Инвестировать свои эмоции в это не вижу смысла.

Несмотря на это, о справедливости сегодня не уверен, что следует говорить ни по результату, ни по определенным решениям, по моему личному мнению. Могло все быть по-другому. Думаю, все это видели», – сказал Ашур в эфире MEGOGO.

Видеообзор матча Полесье – Олимпия

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Полесье Житомир Лига конференций Александр Усик Олимпия Любляна Полесье - Олимпия Имад Ашур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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