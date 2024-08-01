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Лига конференций
01 августа 2024, 22:19 | Обновлено 01 августа 2024, 22:24
2583
13

«Отвратительные. Судьи сербы!» Усик разнес рефери матча Полесье – Олимпия

Украинская команда вылетела из квалификации Лиги конференций 2024/25

01 августа 2024, 22:19 | Обновлено 01 августа 2024, 22:24
2583
13
«Отвратительные. Судьи сербы!» Усик разнес рефери матча Полесье – Олимпия
ФК Полесье. Александр Усик

В четверг, 1 августа, прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Украинская команда проиграла 1:2. «Полесье», проиграв первый матч 0:2, вылетело из еврокубков.

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», критически оценил судейство в этом матче.

«Когда тебе не дают играть и помогают другой команде, то... Не привык жаловаться на судей, но этот состав судей сербов, который сегодня работал на матче, был очень отвратительным. У сербов к нам предвзятое отношение, ведь они поддерживают нашего врага. Судья просто судил в одну сторону», – сказал Усик в комментарии MEGOGO.

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Александр Усик Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия
Дмитро Олійник Источник: MEGOGO
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Комментарии 13
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Allegro_Barbaro
Та до чого тут судді?! Треба було забивати, моменти ж були..
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+7
avk2307
Треба було в ворота попадати - це поперше.
Воротаря іншого поставити - це друге
ну і взагалі то не було гри на перемогу- тренер мені здається винуватий.
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+5
Serhii P.
До чого тут судді, якщо "Полісся" виглядало не як команда, а набір гравців, які не розуміють один другого. Воротар - просто дирка, Таллес - це хто такий взагалі? я не побачив жодного профіту від його участі у матчі, Лукас Тейлор - пішохід, швидкості немає, тому постійно програє єдиноборства на фланзі. 
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+4
Nba37
Играть надо , а не мучаться на поле 
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+3
Первый Среди Равных
Брєд. Дитячі оправдання і відмазки. І в першому матчі 2-0, там не серб судив. 
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+2
Serginho
Он что, идиот?
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+1
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Дебил!
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0
TolsTIyELF
Половина Полесья - по настоящему второсортный, а тои третьесортный шлак. Из нормальных есть Волынець - которого не поставил тренер, Луифер Безкоровайный и Макуана. 4, ну ладно, Ещё есть Усик, в общем, команды нет.
К тому же тренер просто урод. 
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-1
Nick.Grabowski
УПЦ МП = це ж ФСБ. 
Буткєвіч = це ж спонсор партії регіонів. 
Ілі ета другоє?
Усік - великий боксер, але олігархічна маріонетка + історично та політично безграмотний.  
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-4
fifa2020
Усик хоче дискваліфікацію від УЄФА получити?))
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Чому Україна не визнає Косово і не розриває дипломатичні відносини з Білорусією і Іраном?
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-5
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