«Отвратительные. Судьи сербы!» Усик разнес рефери матча Полесье – Олимпия
Украинская команда вылетела из квалификации Лиги конференций 2024/25
В четверг, 1 августа, прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.
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Команды сыграли в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Украинская команда проиграла 1:2. «Полесье», проиграв первый матч 0:2, вылетело из еврокубков.
Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», критически оценил судейство в этом матче.
«Когда тебе не дают играть и помогают другой команде, то... Не привык жаловаться на судей, но этот состав судей сербов, который сегодня работал на матче, был очень отвратительным. У сербов к нам предвзятое отношение, ведь они поддерживают нашего врага. Судья просто судил в одну сторону», – сказал Усик в комментарии MEGOGO.
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ну і взагалі то не було гри на перемогу- тренер мені здається винуватий.
К тому же тренер просто урод.
Буткєвіч = це ж спонсор партії регіонів.
Ілі ета другоє?
Усік - великий боксер, але олігархічна маріонетка + історично та політично безграмотний.