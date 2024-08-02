Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО – о фото с Шапаренко: «302 лимона»
Лига чемпионов
02 августа 2024, 05:21 |
256
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО – о фото с Шапаренко: «302 лимона»

Получается, трансферная стоимость ветерана киевского Динамо составляет всего 2 млн...

02 августа 2024, 05:21 |
256
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о фото с Шапаренко: «302 лимона»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко

31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

Хавбек столичного клуба Украины Николай Шапаренко после завершения встречи опубликовал к себе в Instagram-сториз общее фото с ветераном команды Андреем Ярмоленко.

Ярмоленко решил пошутить. Андрей сделал репост снимка на свою страничку в социальной сети и подписал:

«302 лимона [миллиона]».

Еще в апреле 2024 года президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Шапаренко будет стоить 300 миллионов. Получается, Ярмоленко расценивает свой контракт всего в 2 млн...

Андрей ЯРМОЛЕНКО – о фото с Шапаренко: «302 лимона»

По теме:
Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков
ФОТО. Украинские спортсмены встретились с Анн Идальго, мэром Парижа
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
фото Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
Футбол | 01 августа 2024, 07:47 5
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб

Эрлинг мечтает играть за «Реал» Мадрид

ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Футбол | 01 августа 2024, 08:31 18
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?

Игрока должны презентовать уже в четверг

«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
Футбол | 02.08.2024, 03:45
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
Футбол | 01.08.2024, 23:25
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Футбол | 01.08.2024, 21:03
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
31.07.2024, 09:53 4
Бокс
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
31.07.2024, 22:20 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
01.08.2024, 00:02 12
Бокс
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
31.07.2024, 00:23 6
Олимпийские игры
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
01.08.2024, 03:54
Футбол
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
31.07.2024, 00:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем