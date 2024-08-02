31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Динамо» Киев (Украина) и «Партизан» Белград (Сербия).

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Поединок состоялся на стадионе «Партизан» в Белграде. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

Хавбек столичного клуба Украины Николай Шапаренко после завершения встречи опубликовал к себе в Instagram-сториз общее фото с ветераном команды Андреем Ярмоленко.

Ярмоленко решил пошутить. Андрей сделал репост снимка на свою страничку в социальной сети и подписал:

«302 лимона [миллиона]».

Еще в апреле 2024 года президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Шапаренко будет стоить 300 миллионов. Получается, Ярмоленко расценивает свой контракт всего в 2 млн...

Андрей ЯРМОЛЕНКО – о фото с Шапаренко: «302 лимона»