Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Судаков, помимо забитого мяча, также отдал два ассиста: на Цыганкова и Довбика. После завершения встречи Георгий опубликовал снимок с Виктором и Артемом в своем Instagram, оставив забавную подпись: «С испанцами имеем коннект».

Довбик решил ответить Георгию, сделав репост сториз к себе на страничку:

«70 миллионов нет», – написал Артем.

Ранее сообщалось, что именно за такую сумму «Шахтер» готов продать Судакова в европейский клуб.

ФОТО. Ответ Довбика на сториз Судакова