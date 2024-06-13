Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Форвард «Жироны» забавно отреагировал на фразу игрока «Шахтера» после матча сборной
11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.
Судаков, помимо забитого мяча, также отдал два ассиста: на Цыганкова и Довбика. После завершения встречи Георгий опубликовал снимок с Виктором и Артемом в своем Instagram, оставив забавную подпись: «С испанцами имеем коннект».
Довбик решил ответить Георгию, сделав репост сториз к себе на страничку:
«70 миллионов нет», – написал Артем.
Ранее сообщалось, что именно за такую сумму «Шахтер» готов продать Судакова в европейский клуб.
ФОТО. Ответ Довбика на сториз Судакова
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