Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 02:55 |
631
0

ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика

Георгий опубликовал снимок с Виктором и Артемом в своем Instagram

12 июня 2024, 02:55 |
631
0
ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика
Instagram

11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Судаков, помимо забитого мяча, также отдал два ассиста: на Цыганкова и Довбика.

После завершения встречи Георгий опубликовал снимок с Виктором и Артемом в своем Instagram, оставив забавную подпись:

«С испанцами имеет конект», – подписал Георгий.

ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)

По теме:
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Сборная Украины проведет в Висбадене открытую тренировку
На Netflix вышел документальный фильм о сборной Украины на ЧМ-2006
фото Георгий Судаков Артем Довбик Виктор Цыганков сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Евро-2024 товарищеские матчи Молдова - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Волейбол | 11 июня 2024, 10:50 43
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»

Президент ФВУ рассказал Sport.ua, каковы настоящие корни конфликта с gold generation

Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 11 июня 2024, 12:05 2
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса

Александр в восторге от Мухаммеда Али

Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Футбол | 12.06.2024, 01:05
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2024, 21:45
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Футбол | 11.06.2024, 20:59
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
10.06.2024, 01:12
Футбол
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 10
Бокс
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
10.06.2024, 03:01 13
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
10.06.2024, 11:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем