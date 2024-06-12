11 июня сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом Евро-2024, которое пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В Кишиневе национальная украинская команда разгромила Молдову со счетом 4:0. Голами отличились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.

Судаков, помимо забитого мяча, также отдал два ассиста: на Цыганкова и Довбика.

После завершения встречи Георгий опубликовал снимок с Виктором и Артемом в своем Instagram, оставив забавную подпись:

«С испанцами имеет конект», – подписал Георгий.

ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)