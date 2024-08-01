Ман Юнайтед выиграл перестрелку у испанского клуба, поражение Астон Виллы
В ночь на 1 августа состоялись товарищеские матчи клубов в преддверии нового сезона
В ночь на 1 августа состоялся ряд товарищеских поединков.
Манчестер Юнайтед в Сан-Диего сумел одолеть Бетис со счетом 3:2. Голами за красных дьяволов отличились Маркус Рэшфорд, Амад Диалло и Каземиро, а у испанского коллектива мяч оформили Икер Лосада и Диего Льоренте.
Еще один представитель АПЛ Астон Вилла в Харрисоне потерпел поражение в игре с РБ Лейпциг. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Голы забили Андре Силва и Лои Опенда.
В четверг свои контрольные поединки в США также провели Челси, Арсенал и Реал Мадрид, где свои игровые минуты получили Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Андрей Лунин соответственно.
Товарищеские матчи. 1 августа, США
Манчестер Юнайтед – Бетис – 3:2
Голы: Рэшфорд, 18 (пен.), Диалло, 24, Каземиро, 31 – Лосада, 15, Льоренте, 61
РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:0
Голы: Андре Силва, 17, Опенда, 41
Удаление: Диего Карлос, 42
События матча
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