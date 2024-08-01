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Товарищеские матчи
РБ Лейпциг
01.08.2024 03:00 – FT 2 : 0
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Англия
01 августа 2024, 15:54 | Обновлено 01 августа 2024, 16:30
318
0

Ман Юнайтед выиграл перестрелку у испанского клуба, поражение Астон Виллы

В ночь на 1 августа состоялись товарищеские матчи клубов в преддверии нового сезона

01 августа 2024, 15:54 | Обновлено 01 августа 2024, 16:30
318
0
Ман Юнайтед выиграл перестрелку у испанского клуба, поражение Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 августа состоялся ряд товарищеских поединков.

Манчестер Юнайтед в Сан-Диего сумел одолеть Бетис со счетом 3:2. Голами за красных дьяволов отличились Маркус Рэшфорд, Амад Диалло и Каземиро, а у испанского коллектива мяч оформили Икер Лосада и Диего Льоренте.

Еще один представитель АПЛ Астон Вилла в Харрисоне потерпел поражение в игре с РБ Лейпциг. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Голы забили Андре Силва и Лои Опенда.

В четверг свои контрольные поединки в США также провели Челси, Арсенал и Реал Мадрид, где свои игровые минуты получили Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Андрей Лунин соответственно.

Товарищеские матчи. 1 августа, США

Манчестер Юнайтед – Бетис – 3:2

Голы: Рэшфорд, 18 (пен.), Диалло, 24, Каземиро, 31 – Лосада, 15, Льоренте, 61

РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:0

Голы: Андре Силва, 17, Опенда, 41

Удаление: Диего Карлос, 42

События матча

42’
Диего Карлос (Астон Вилла) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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