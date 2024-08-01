Ман Юнайтед выиграл перестрелку у испанского клуба, поражение Астон Виллы

В ночь на 1 августа состоялся ряд товарищеских поединков.

Манчестер Юнайтед в Сан-Диего сумел одолеть Бетис со счетом 3:2. Голами за красных дьяволов отличились Маркус Рэшфорд, Амад Диалло и Каземиро, а у испанского коллектива мяч оформили Икер Лосада и Диего Льоренте.

Еще один представитель АПЛ Астон Вилла в Харрисоне потерпел поражение в игре с РБ Лейпциг. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого клуба. Голы забили Андре Силва и Лои Опенда.

В четверг свои контрольные поединки в США также провели Челси, Арсенал и Реал Мадрид, где свои игровые минуты получили Михаил Мудрик, Александр Зинченко и Андрей Лунин соответственно.

Товарищеские матчи. 1 августа, США

Манчестер Юнайтед – Бетис – 3:2

Голы: Рэшфорд, 18 (пен.), Диалло, 24, Каземиро, 31 – Лосада, 15, Льоренте, 61

РБ Лейпциг – Астон Вилла – 2:0

Голы: Андре Силва, 17, Опенда, 41

Удаление: Диего Карлос, 42