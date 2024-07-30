Рафа идет за золотом. Надаль и Алькарас пробились в четвертьфинал Олимпиады

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинал парного разряда олимпийского теннисного турнира в Париже.

Во 2-м раунде испанцы в трех сетах одолели нидерландцев Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф, вырвав победу на супертай-брейке.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/8 финала

Рафаэль Надаль / Карлос Алькрас (Испания) – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф (Нидерланды) – 6:4, 6:7 (2:7), [10:2]

Надаль и Алькарас впервые играют в одном дуэте.

В четвертьфинале Олимпиады Рафа и Карлистос встретятся с четвертыми сеяными Остин Крайчек / Раджив Рам.

Надаль уже завершил выступления в одиночном разряде, проиграв Новаку Джоковичу в 1/16 финала. Алькарас, в свою очередь, сумел пробиться в 3-й раунд, на своем пути обыграв Хади Хабиба и Талона Грикспора.