Рафа идет за золотом. Надаль и Алькарас пробились в четвертьфинал Олимпиады
Испанский тандем переиграл пару Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф во 2-м раунде ОИ-2024
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинал парного разряда олимпийского теннисного турнира в Париже.
Во 2-м раунде испанцы в трех сетах одолели нидерландцев Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф, вырвав победу на супертай-брейке.
Олимпийские игры 2024. Пары. 1/8 финала
Рафаэль Надаль / Карлос Алькрас (Испания) – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф (Нидерланды) – 6:4, 6:7 (2:7), [10:2]
Надаль и Алькарас впервые играют в одном дуэте.
В четвертьфинале Олимпиады Рафа и Карлистос встретятся с четвертыми сеяными Остин Крайчек / Раджив Рам.
Надаль уже завершил выступления в одиночном разряде, проиграв Новаку Джоковичу в 1/16 финала. Алькарас, в свою очередь, сумел пробиться в 3-й раунд, на своем пути обыграв Хади Хабиба и Талона Грикспора.
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