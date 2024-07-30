Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Рафа идет за золотом. Надаль и Алькарас пробились в четвертьфинал Олимпиады
Теннис
30 июля 2024, 21:19 | Обновлено 30 июля 2024, 21:22
329
0

Рафа идет за золотом. Надаль и Алькарас пробились в четвертьфинал Олимпиады

Испанский тандем переиграл пару Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф во 2-м раунде ОИ-2024

30 июля 2024, 21:19 | Обновлено 30 июля 2024, 21:22
329
0
Рафа идет за золотом. Надаль и Алькарас пробились в четвертьфинал Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинал парного разряда олимпийского теннисного турнира в Париже.

Во 2-м раунде испанцы в трех сетах одолели нидерландцев Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф, вырвав победу на супертай-брейке.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/8 финала

Рафаэль Надаль / Карлос Алькрас (Испания) – Таллон Грикспор / Уэсли Колхоф (Нидерланды) – 6:4, 6:7 (2:7), [10:2]

Надаль и Алькарас впервые играют в одном дуэте.

В четвертьфинале Олимпиады Рафа и Карлистос встретятся с четвертыми сеяными Остин Крайчек / Раджив Рам.

Надаль уже завершил выступления в одиночном разряде, проиграв Новаку Джоковичу в 1/16 финала. Алькарас, в свою очередь, сумел пробиться в 3-й раунд, на своем пути обыграв Хади Хабиба и Талона Грикспора.

По теме:
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Костюк и Ястремская не выйдут на матч 1/8 финала парного разряда на ОИ-2024
«Мы старались и боролись». Хавбек Украины U-23 оценил вылет с Олимпиады
Уэсли Колхоф Таллон Грикспор Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024
Футбол | 30 июля 2024, 19:58 31
Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024
Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024

Команда Руслана Ротаня завершила борьбу в квартете, пропустив вперед себя Марокко и Аргентину

Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Бокс | 30 июля 2024, 08:31 1
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика

Энтони рад, что Тайсон не стал абсолютным чемпионом

Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Футбол | 30.07.2024, 07:24
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
«Я этого не хочу...» Чисора рассказал, чем закончится реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30.07.2024, 07:49
«Я этого не хочу...» Чисора рассказал, чем закончится реванш Усик – Фьюри
«Я этого не хочу...» Чисора рассказал, чем закончится реванш Усик – Фьюри
Свитолина объяснила, почему проиграла 10-й ракетке мира на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 20:27
Свитолина объяснила, почему проиграла 10-й ракетке мира на Олимпиаде-2024
Свитолина объяснила, почему проиграла 10-й ракетке мира на Олимпиаде-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 4
Футбол
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
29.07.2024, 10:51 2
Футбол
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 10
Футбол
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
28.07.2024, 19:59
Олимпийские игры
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
29.07.2024, 07:05 2
Бокс
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
29.07.2024, 21:04
Олимпийские игры
Тренерский штаб Черноморца может пополнить известный экс-голкипер
Тренерский штаб Черноморца может пополнить известный экс-голкипер
29.07.2024, 14:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем